Ibrahimovic, 400 buts en championnat

01/01/2021 à 10:34 CET

.

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic a ajouté ce dimanche un nouveau record à son palmarès, atteignant, avec son but sur coup franc direct contre la Roma, 400 buts en championnat, signés en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre et aux États-Unis.

Le vétéran attaquant suédois, qui a fêté ses 40 ans le 3 octobre, a renforcé la victoire 2-1 de Milan sur la Roma des Portugais. José Mourinho et a permis à son équipe de rattraper Napoli en tête du classement de la Serie A.

« Ibra« C’était décisif pour Milan et, en plus du but, un autre a été refusé pour hors-jeu et il a obtenu le penalty que l’Ivoirien Franc Kessie transformé en toute sécurité pour 2-0.

Le Suédois, ancien joueur de Barcelone, du Paris Saint Germain, de l’Inter Milan ou de Manchester United, entre autres, continue de faire la différence et a brisé le mur des 400 buts en championnat.

Il a marqué 16 avec Malmoe, 35 avec l’Ajax, 23 avec la Juventus Turin, 57 avec l’Inter, 16 avec Barcelone, 103 avec le Paris Saint Germain, 17 avec Manchester United, 53 avec le Los Angeles Galaxy et 70 avec Milan.

A son palmarès, Ibra compte 31 trophées, dont quatre titres de Serie A, quatre de Ligue 1, une Ligue espagnole et une Ligue Europa.