Ibrahimovic aurait pu jouer pour le Bayern

26/03/2021

À 18:54 CET

Comme Uli Hoeness, l’ancien président du Bayern l’a avoué, dans une interview à RTL, dans le passé, sans préciser l’année précise, il a contacté l’attaquant suédois pour tenter de l’intégrer dans la discipline bavaroise. « S’il a déjà joué dans quatre des cinq grandes ligues européennes, Zlatan Ibrahimovic aurait pu compléter sa collection en jouant avec nous« , Il a dit.

Bien qu’il ait également déclaré que les négociations n’avaient pas duré longtemps, car les revendications salariales du gréviste suédois étaient inatteignables: « C’est un grand joueur, mais ses exigences salariales étaient trop élevées. Nous étions intéressés une fois, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord« .

De plus, le footballeur lui-même Il avait déjà déclaré publiquement en 2013 qu’il adorerait jouer un jour pour le Bayern, mais que son âge pourrait être un obstacle. Après avoir quitté le PSG, il a signé pour Manchester United, avant de faire les amériques avec LA Galaxy et de revenir en Europe avec Milan. À 39 ans, sa légende dans le monde du football continue de grandir en Serie A.

Zlatan, quoi prouve à Milan que l’âge n’est qu’un chiffre, est récemment revenu dans l’équipe nationale, dont il avait pris sa retraite après l’Euro 2016. Jeudi dernier, il a aidé son équipe à démarrer de la meilleure façon possible dans la phase de qualification pour la Coupe du monde du Qatar en 2022, en remportant la Géorgie 1-0 et aider à atteindre le but de son coéquipier.

Il a fini par être remplacé à la 84e minute du match par l’attaquant de Mayence Robin Quaison. Dimanche prochain, ils affronteront le Kosovo et, comme tout semble l’indiquer, Ibrahimovic aura une autre chance de marquer à nouveau avec son équipe nationale. 17 a vu le but à ce jour avec le club italien.