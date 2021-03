Ibrahimovic est déjà leader avec la Suède dans son redebut

La Suède a profité de la «crevaison» de l’Espagne pour se hisser à la première position du groupe B. Au retour d’Ibrahimovic en équipe nationale, le milaniste a monopolisé les projecteurs et a été le protagoniste, comme il l’entend. Il a logé un ballon centré de la droite avec sa poitrine et a aidé avec son style particulier pour que Claesson, après avoir contrôlé avec difficulté, a établi le seul but du combat.

Quatre ans et neuf mois plus tard, Zlatan Ibrahimovic a enfilé le carton jaune. Le temps ne passe pas pour l’attaquant suédois, qui semble avoir fait un pacte avec le diable. Sa longévité sportive n’est pas incompatible avec ses performances sur herbe. À la Friends Arena de Stockholm, il l’a de nouveau démontré. La révolution géorgienne s’est révoltée, qui en avait eu une très claire dans les bottes de Kvilitaia. Mauvaise décision au corps à corps avec Nodfeldt.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

La Suède a grandi avec Isak, Kulusevski et Ibra, son glorieux trident. Le réaliste a menacé, mais c’est Claesson qui a trouvé le 1-0. Zlatan la berça avec sa poitrine et céda de sorte que le Krasnodar, entrant par derrière, contrôlait avec difficulté et se définissait en se couchant sur le sol.

Il a resserré les écrous sur ses disciples Willy Sagnol, entraîneur de la Géorgie. L’ancien international français a ordonné un pas en avant et a mis les Scandinaves en échec. Nodfeldt a évité l’égalisation avec une main droite salvatrice sur un tir à bout portant de Kiteishvili. Les changements introduits par Janne Anderson ont anesthésié le continent oriental, qui a quitté la Suède sans prix mais avec de bons sentiments.