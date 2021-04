Ibrahimovic rejoint le ’40 club ‘

22/04/2021 à 21:54 CEST

.

suédois Zlatan Ibrahimovic ce jeudi a renouvelé son contrat avec Milan jusqu’en 2022 et entrera dans le «club 40», Eh bien, il restera dans l’élite du football jusqu’à ce qu’il ait au moins quarante ans.

Né le 3 octobre 1981, Ibrahimovic décide de prolonger une autre année une carrière déjà légendaire et rejoindra des stars comme l’Argentine Javier Zanettmoi, le gallois Ryan Giggs, les Italiens Francesco Totti Oui Paolo Maldini ou le camerounais Roger mile, qui a atteint l’âge de 42 ans à la Coupe du monde 1994.

El delantero sueco proseguirá una trayectoria que le vio triunfar en Holanda, con el Ajax, Italia, con Juventus, Inter de Milán y Milan, España, con el Barcelona, Francia, con el París Saint Germain, e Inglaterra, con el Manchester United, dans laquelle a également exploré le marché MLS Américain avec son temps au Galaxy à Los Angeles.

Son palmarès comprend 31 trophées, avec des titres de champion remportés aux Pays-Bas (2 avec l’Ajax), en Espagne (un avec Barcelone), en Italie (3 avec l’Inter et un avec Milan) et en France (4 avec le Paris Saint Germain).).

Bien qu’il n’ait jamais pu être vraiment un protagoniste de la Ligue des champions, son trophée “ interdit ”, a conquis la Ligue Europa avec le maillot de Manchester United en 2017, l’année au cours de laquelle il a subi une grave blessure aux ligaments croisés qui, à 36 ans, semblait vouloir clore sa carrière dans l’élite. Il semblait, mais ne pouvait pas.

Après son passage au Galaxy, marqué par de grands buts, mais aussi par zéro titre et de grandes controverses pour ses déclarations en disant au revoir (“Merci Los Angeles Galaxy de m’avoir redonné vie. Aux fans du Galaxy: vous avez adoré Zlatan et vous dites Zlatan. De rien. L’histoire continue. Maintenant, regardez à nouveau le baseball “), Ibrahimovic est revenu à Milan et a abouti à une véritable renaissance.

Il a marqué dix buts en 18 matchs au cours de ses six premiers mois, de janvier à août 2020, et cette année, il a encore augmenté ses performances. A quinze buts en 18 matchs disputés en Serie A et un total de 17 en 25 matchs. Nombre d’attaquants de niveau «top» malgré son identité.

Au début de cette saison, il a vécu des moments d’authentique omnipotence footballistique. Il a signé dix buts au cours des six premiers matchs joués et a regardé en moyenne un objectif toutes les 56 minutes.

Bien sûr, le rythme intense de cette campagne lui a causé des blessures musculaires qui ont ralenti sa performance, bien que son Milan ait montré des signes importants de croissance également grâce à son leadership dans les vestiaires et se bat pour revenir en Ligue des champions après sept ans de attendre.

Pour obtenir le billet pour la Coupe d’Europe, Milan pourra y faire face en comptant sur Zlatan, qui le 3 octobre fêtera ses quarante ans toujours dans l’élite.

Il rejoindra des stars comme Zanetti, le drapeau de l’Inter, Giggs, la légende de United, Totti, l’éternel capitaine de la Roma et des gardiens de but comme Gianluigi Buffon, qui à 43 ans est toujours en compétition pour la Juventus, l’Allemand Jens Lehman, le Néerlandais Edwin Van Der Saar ou le Hongrois Gabor Kiraly.

Paolo Maldini, l’Anglais Teddy Sheringham, le Péruvien Claudio Pizarro, les Italiens Amedeo Carboni et Dino Zoff ou le Brésilien Rivaldo sont d’autres qui ont réussi à franchir la barrière de quarante ans comme joueurs de football actifs.