Ibrahimovic, un buteur insatiable

02/11/2021 à 19:37 CET

L’attaquant du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, a inscrit le premier but de la victoire (1-2) sur l’AS Roma lors de la 11e journée de Serie A sur penalty. Ceux de Stefano Pioli ont ajouté la septième victoire consécutive et ont signé 31 points sur 33 possibles en ce début de saison 2021/22. Frank Kessié a marqué le deuxième près du temps de jeu et l’AC Milan suit le rythme de Napoli, également leader et également invaincu en championnat italien.

Le Suédois, revenu à un haut niveau après avoir subi une irritation au tendon d’Achille, a inscrit le troisième but de la saison sur son compte privé et fait partie des grandes références de l’équipe de Stefano Pioli. Au total, l’attaquant inscrit 150 buts en Serie A et un total de 400 en compétitions nationales : il est sorti en octobre 1999 et depuis lors il a montré un très bon rapport avec le but dans ses différentes étapes.s.

400 + 150 – Zlatan #Ibrahimovic a marqué son 400e but dans les ligues nationales (son premier but est arrivé le 30 octobre 1999) – 150 d’entre eux ont été marqués en Serie A. vIBRAtions # RomaMilan #SerieA pic.twitter.com/ ew3mdnSwdt – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 31 octobre 2021

L’ancien du PSG, Barcelone ou Manchester United, entre autres, a inscrit un total de 487 buts au cours de sa carrière professionnelle en 794 matches officiels. Là où le meilleur record de buts a été exhibé, c’est sans aucun doute à Paris : le Suédois a inscrit 156 buts et 61 passes décisives en 180 matchs avec l’équipe parisienne. Il y a eu 66 buts à l’Inter Milan, 48 à l’Ajax Amsterdam, 26 à la Juventus, 53 au Los Angeles Galaxy, 29 à Manchester United et 22 autres à Barcelone..

Un acteur capital à San Siro

Ibrahimovic est devenu l’une des grandes figures de ce nouveau Milan AC de Stefano Pioli à 40 ans. Jusqu’à présent, il a signé un total de 87 buts et distribué 34 passes décisives en 138 matchs, ce qui l’a catapulté comme l’un des joueurs les plus transcendants de la reconstruction de l’équipe. La saison dernière, quand l’équipe rossoneri a terminé deuxième et est revenu en Ligue des champions sept ans plus tard, marquant un total de 15 buts en Serie A.

L’attaquant a inscrit 17 buts l’an dernier toutes compétitions confondues malgré plusieurs revers sous forme de blessures : il n’a pu disputer que 19 matchs en Serie A, cinq en Ligue Europa et deux autres en Coppa Italia.. Depuis son arrivée à l’hiver de la saison 2019/20, il a disputé un total de 138 matchs.