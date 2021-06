Ibrahimovic, une référence pour Boateng

in

25/06/2021 à 18:49 CEST

Il y a des joueurs qui quand ils parlent le pain monte… Et l’un d’eux est Kevin Prince Boateng. Le Ghanéen, ancien joueur du Barça depuis quelques mois à peine, a récemment signé pour le Hertha Berlin après son passage à Monza en Serie B, et dans des déclarations aux médias officiels du club allemand, il a laissé quelques gros titres. Le premier, celui de ses références, c’est Zlatan Ibrahimovic.

“J’ai beaucoup appris de Zlatan, par exemple, ce que cela signifie vraiment d’être un professionnel. Il est l’un des meilleurs attaquants depuis si longtemps parce qu’il va beaucoup à la salle de musculation et travaille beaucoup”, a déclaré le nouveau Hertha. avant.

Boateng a partagé un vestiaire avec Leo Messi, dont il a dit, en plaisantant, que “vous ne pouvez pas vraiment copier quoi que ce soit, car vous ne pouvez tout simplement pas imiter ce niveau”. Para el ghanés, hay más jugadores que le imitan a él de los que él puede llegar a imitar: “Soy lo que soy. Nunca copié a nadie. Hay más personas que me copian, me gusta. Pero, por supuesto, que he imitado Choses”.