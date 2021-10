Ibram X. Kendi fait marche arrière après avoir tweeté sur une étude, selon certains, sape son récit de privilège blanc

Ibram X. Kendi, auteur et éminent défenseur de la théorie critique de la race, a supprimé un tweet après que des critiques eurent soutenu qu’il sapait le récit racial sur lequel il a construit sa carrière.

Kendi, professeur de sciences humaines à l’Université de Boston, a tweeté vendredi un article de The Hill citant une étude qui a révélé que 34% des étudiants blancs qui ont postulé dans des collèges et universités ont faussement affirmé qu’ils appartenaient à une minorité raciale dans leur candidature et que 77% d’entre eux ont été acceptés. .

WASHINGTON, ÉTATS-UNIS – 26 SEPTEMBRE : Le professeur d’université américaine, le Dr Ibram X. Kendi, représente un portrait à la School of International Service à la suite d’une table ronde sur son nouveau livre Comment être un antiraciste à Washington, DC. La discussion de Kendis a porté sur des stratégies pour identifier et vaincre le racisme le 26 septembre 2019 à Washington, DC. (Michael A. McCoy/Pour le Washington Post via .) (Michael A. McCoy/Pour le Washington Post via .)

Kendi a résumé sur Twitter : « Plus d’un tiers des étudiants blancs ont menti sur leur race sur les candidatures à l’université, et environ la moitié de ces candidats ont menti sur le fait d’être amérindiens. Plus des trois quarts de ces étudiants qui ont menti sur leur race ont été acceptés. »

Les critiques de Kendi se sont jetés sur le tweet, affirmant qu’il sapait le travail de sa vie. Le Post Millennial, qui a d’abord rapporté le tweet, a demandé : « Si le privilège des blancs est un facteur si décisif, alors pourquoi les étudiants blancs pensent-ils que leurs candidatures feraient mieux s’ils prétendaient être autre chose que des blancs, et pourquoi ces candidatures seraient-elles si réussi ? »

Kendi a ensuite supprimé le tweet sans explication et a accusé ses détracteurs d’avoir déformé ses propos.

« Ils mentent sur ce que j’ai dit pour défendre le mensonge des candidats blancs à l’université », a-t-il écrit. « Voici leur ligne de pensée torturée: lorsque les candidats blancs * pensent * qu’ils ont un avantage en mentant sur le fait d’être une personne de couleur, cela signifie qu’ils * ont * un avantage, ce qui signifie alors que le racisme structurel n’existe pas. »

« Ils imaginent que les Blancs sont défavorisés alors que les Blancs sont au sommet de presque toutes les disparités raciales », a-t-il ajouté. « Ils imaginent que les Noirs et les Autochtones ont des avantages raciaux en même temps que les Noirs et les Autochtones sont au bas de l’échelle de presque toutes les disparités raciales. SMH. »

Ibram X. Kendi a essuyé des tirs et a été qualifié de « raciste » samedi pour avoir assimilé Amy Coney Barrett à des « colonisateurs blancs » parce qu’elle a deux enfants noirs adoptés d’Haïti. (Photo de Michael Loccisano/.)

Kendi, auteur du livre le plus vendu en 2019 « Comment être un antiraciste », est l’une des figures de proue qui encourage la mise en œuvre de la « théorie critique de la race » dans les écoles. La ligne de pensée controversée enseigne que le racisme est ancré dans tous les aspects de la société américaine, souvent appelé « racisme systémique » à gauche, et pousse au démantèlement des structures de pouvoir traditionnelles.

Kendi a fait valoir que la seule façon de défaire le racisme systémique en Amérique est de « l’identifier et de le décrire de manière cohérente, puis de le démanteler ».