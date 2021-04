iBuying s’intensifie après une pause pandémique et malgré un marché immobilier chaud pour les vendeurs

(Photo de Zillow)

Après avoir pris un coup au début de la pandémie, iBuying se développe avec des dizaines d’entreprises qui se précipitent pour rationaliser les offres de maison en ligne.

Les géants de Seattle, Redfin et Zillow Group, aux nouveaux arrivants soutenus par SPAC, Offerpad et Opendoor, visent tous l’opportunité de devenir un guichet unique pour les vendeurs. Leurs plans ambitieux ont été interrompus l’année dernière lorsque la pandémie a commencé alors que les efforts d’achat d’une maison ralentissaient.

«Mais ce que nous voyons à partir des résultats du quatrième trimestre (2020), c’est qu’iBuying commence à décoller, même sur le marché des vendeurs le plus en vogue de l’histoire», a déclaré Rob Hahn, associé directeur du cabinet de conseil immobilier 7DS Associates.

Le potentiel pour les marchés immobiliers en ligne d’augmenter les stocks, puis de rénover et de vendre à l’échelle de milliers de maisons, est énorme. En raison de la quantité considérable de maisons que les entreprises peuvent acheter, «iBuying affichera des chiffres gigantesques», a déclaré Hahn.

Ces chiffres ont chuté en 2020, mais ont rebondi après la pause pandémique.

Le segment «Propriétés» de Redfin, qui comprend son service iBuying RedfinNow, a enregistré un chiffre d’affaires de 39,4 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport à 99 millions de dollars au trimestre de l’an dernier, mais en hausse par rapport à 19 millions de dollars au troisième trimestre. Redfin a lancé RedfinNow à Seattle et à San Francisco en décembre et l’a étendu à Phoenix en janvier.

Le segment «Maisons» de Zillow, qui comprend sa branche d’achat et de vente de maisons Zillow Offres, a généré 304 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre, en baisse de 50% d’une année sur l’autre, mais en hausse par rapport à 185 millions de dollars au troisième trimestre. Zillow en 2019 projetait un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de dollars pour les offres Zillow d’ici cinq ans.

Zillow COO Jeremy Wacksman. (Photo de Zillow)

Offerpad, qui vient d’annoncer un accord SPAC codirigé par l’ancien PDG de Zillow, Spencer Rascoff, a également été touché par la pandémie alors que les revenus ont stagné en 2020. Mais il prévoit d’opérer sur 19 marchés cette année et de pénétrer environ 50 marchés au cours des trois prochains. années.

Même avec des pertes importantes au départ, les grands marchés immobiliers considèrent iBuying comme un moyen de faire de l’immobilier un moyen transparent d’acheter, de vendre, d’obtenir un prêt hypothécaire et de déménager – directement depuis un téléphone. Et alors que la génération Y atteint son apogée pour acheter une maison, le moment est venu.

«C’est une grande vision», a déclaré Jeremy Wacksman, directeur de l’exploitation de Zillow et directeur de Zillow Offres. “Mais je pense que vous allez voir plus de la catégorie en général évoluer de cette façon parce que c’est ce que nous tous, en tant que clients, demandons et voulons et obtenons de nos autres services sur notre téléphone.”

Les sociétés de technologie immobilière bénéficient d’un marché immobilier américain solide qui a gagné près de 2,5 billions de dollars l’an dernier, le plus depuis 2005, selon une analyse de Zillow. Pour la période de quatre semaines se terminant le 18 avril, le prix de vente médian des maisons a augmenté de 18% d’une année sur l’autre et de 45% des maisons vendues pour plus que leur prix catalogue (un nouveau record), a rapporté Redfin vendredi.

Cependant, iBuying est toujours à risque en raison du marché flamboyant des vendeurs, stimulé par des taux hypothécaires bas et des stocks record.

Quinn Hawkins, vice-président des investissements et des rénovations chez Redfin. (Photo Redfin)

Avec les ventes de maisons atteignant des sommets sans précédent, les vendeurs peuvent faire plus de profits en utilisant des agents traditionnels et des offres de maison plutôt que de prendre une offre instantanée en ligne. Un iBuyer offre un taux du marché, mais il est souvent inférieur à ce que les vendeurs de maison peuvent obtenir dans une guerre d’enchères de la part des acheteurs de maisons traditionnelles.

Zillow a déclaré en décembre qu’une enquête portant sur 6300 maisons dans lesquelles un vendeur avait refusé une offre Zillow avait fini par se vendre en moyenne environ 0,09% de plus que l’offre de Zillow.

Quinn Hawkins, vice-président des investissements et des rénovations chez Redfin, a déclaré que même dans un marché de vendeurs chauds, iBuying offre des avantages.

«De nombreux consommateurs voient la valeur de nos offres fortes qui leur permettent d’acheter leur prochaine maison et de nous vendre leur ancienne maison sans avoir à préparer la maison pour la vente, à faire des journées portes ouvertes et à les montrer, et à ne pas être en mesure de contrôler exactement quand ils vendre leur ancienne maison », a déclaré Hawkins.

La pandémie a stimulé l’utilisation d’outils immobiliers numériques tels que les visites virtuelles, ce qui peut également être de bon augure pour l’avenir d’iBuying. Une enquête de Zillow a révélé que près de 40% des millénaires seraient à l’aise d’acheter une maison en ligne.

“Le monde va en un seul clic – pourquoi pas l’immobilier?” Le PDG de Zillow, Rich Barton, a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société en février. «C’est là que nous nous dirigeons.»