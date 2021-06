ICAP et Fidelity s’associent pour lancer une plateforme de crypto-monnaies

in

L’industrie de la crypto-monnaie regorge de plateformes de trading, d’échanges, de courtiers et d’entreprises similaires, au point que les nouveaux arrivants dans l’industrie doivent faire des heures et des heures de recherche juste pour choisir entre les plateformes qui sont à leur disposition et trouver laquelle. est. le meilleur pour eux. Cependant, malgré cela, il y a un manque important de plateformes pour les clients institutionnels.

Les investisseurs institutionnels hésitant à rejoindre l’industrie de la crypto pendant toute la décennie de son existence, les plateformes de trading de crypto-monnaie et les sociétés similaires n’avaient d’autre choix que de se concentrer sur les investisseurs de détail.

Cela est sur le point de changer, cependant, car le courtier basé à Londres TP ICAP Group Plc prévoit de lancer un nouveau lieu de crypto-monnaie créé spécialement pour les investisseurs institutionnels. Cela permettrait à l’entreprise d’étendre sa présence sur le marché des crypto-monnaies, tandis que les institutions bénéficieront d’une nouvelle plateforme de trading spécialement conçue pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Cependant, l’entreprise ne le fait pas seule. Il s’est associé à Fidelity Digital Assets et Zodia Custody pour créer la meilleure plateforme possible pour les clients du courtier.

En parlant de clients, le co-responsable des actifs numériques de TP ICAP, Simon Forster, a déclaré que de nombreux clients ont été empêchés d’accéder aux marchés de la cryptographie en raison de l’infrastructure du marché et des limitations qui l’accompagnent. La plupart des sites nécessitent un préfinancement et agissent principalement en tant que dépositaires.

La nouvelle plate-forme adoptera une approche différente et commencera à enregistrer des clients bientôt, avec un lancement prévu pour le second semestre. Jusqu’à présent, on sait que le projet collaborera avec divers fournisseurs de liquidités, dont Flow Traders.

Il convient de noter que de nombreuses entreprises impliquées ont déjà une certaine expérience des crypto-monnaies. TP ICAP propose des contrats à terme Bitcoin (BTC / USD) depuis 2019, tandis que Zodia Custody est une unité de Standard Chartered, qui s’était précédemment associée à BC Technology Group, une société d’investissement spécialisée dans les actifs numériques et basée à Hong Kong.

