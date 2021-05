Icardi, Kehrer et Sarabia, sur la rampe de départ du PSG

05/05/2021

Le PSG serait prêt à vendre des joueurs comme Mauro Icardi, Pablo Sarabia ou Thilo Kehrer dans la prochaine fenêtre du marché, selon Le Parisien. Les besoins économiques auraient poussé le conseil d’administration parisien à prendre cette décision, qui vise alléger sa masse salariale avec des joueurs qui ne font pas entièrement confiance à Mauricio Pochettino.

Al-Khelaïfi, avec son bras droit au sein du club, Leonardo, commencerait à planifier les hauts et les bas de la saison à venir. Les fortes conséquences économiques dérivées de Covid-19 montrent un marché d’été plutôt passif. Les Parisiens pourraient atteindre des pertes allant jusqu’à 300 millions d’euros et l’un des moyens de sauver les comptes est la vente de joueurs.

L’un des acteurs avec le plus de marché à Mauro Icardi. L’attaquant, qui a un contrat jusqu’en 2024, serait dans l’orbite de la Juventus au cas où Cristiano Ronaldo déciderait de quitter Turin à la fin du cours. L’objectif de la directive est de récupérer l’investissement réalisé, bien que il semble irréalisable que certains clubs peuvent atteindre 50 millions d’euros.

Dans le cas de l’extrême espagnol, pièce peu utilisée par le technicien, nous serions confrontés à une option viable de vente par âge et profil, malgré le fait qu’il ait également un contrat jusqu’en 2024. L’ex de Séville a été relégué à l’ostracisme lors de la phase finale de la Ligue des champions et sa situation pourrait déclencher une vente bénéfique pour toutes les pièces..

Quant au défenseur allemand, sa participation au conseil est passée de plus en moins. Avec deux ans de contrat supplémentaires, le PSG serait prêt à donner approbation au départ si une bonne offre financière arrive. L’arrière latéral de 24 ans est arrivé en 2018 en provenance de Schalke.

Rafinha, Florenzi ou Bakker, un mystère

Les autres joueurs dont l’avenir serait plus éloigné que près du Parc des Princes sont Rafinha, Florenzi ou Bakker. L’Hispanique brésilien, qui a quitté Barcelone à un prix avantageux, Je ne finirais pas de convaincre l’entraîneur argentin en dépit d’être sa première année dans le football français. Oui, il a eu un certain rôle en Ligue 1 pendant le parcours malgré les blessures, mais en Ligue des champions, il a eu un rôle de témoignage lors de la phase finale. Avec deux ans de contrat de plus, sa continuité dans l’équipe n’est pas claire.

Concernant Florenzi, Al-Khelaïfi il ne serait pas disposé à exécuter l’option d’achat de l’AS Roma et reviendrait à la fin de la saison pour être sous le commandement de José Mourinho, qui prendra les rênes de l’équipe la saison prochaine. Bakker, qui est venu libre de l’Ajax, n’aurait pas non plus convaincu l’Argentin et Je serais prêt à donner au jeune Diallo la propriété dans la voie de gauche, aux dépens de la reprise de Juan Bernat. Dagba, avec 22 ans et trois ans de contrat de plus, prendrait la position de départ dans la voie de droite.