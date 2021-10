Icardi rejoint la discipline du PSG après le scandale avec Wanda Nara

21/10/2021 à 17h06 CEST

Après s’être absentée quelques jours pour régler sa crise avec son partenaire, Wanda Nara, le dalentarero de la PSG, Mauro Icardi Il a repris l’entraînement avec l’équipe parisienne.

L’Argentin a déjà raté le dernier match de Ligue des champions qu’il faisait face PSG et le Leipzig. Icardi a affirmé que ses problèmes personnels ne lui permettaient pas de faire face à l’affrontement entre les Allemands et les Français.

De cette façon, le PSG lui a donné l’autorisation de ne pas voyager avec l’équipe et d’essayer de régler la situation avec son partenaire.

Doute pour le match contre l’Olympique de Marseille

Maintenant, malgré le retour à l’entraînement, on se demande toujours si Icardi participera au prochain match de championnat de France entre le PSG et l’Olympique de Marseille ce dimanche prochain. La rivalité entre les deux clubs est maximale et aucun joueur ne peut se permettre de donner moins de 100% dans lequel c’est l’un des affrontements les plus intenses de France.

Le match entre le PSG et Marseille, en plus d’être le retour d’Icardi sur la pelouse après son scandale, a aussi il visait à être les débuts de Sergio Ramos, malgré les rumeurs, celui de Beds il sera à nouveau bas et sa première devra attendre. A Paris, ils ne sont pas prêts à prendre des risques avec le défenseur central espagnol et le mettre sur le terrain lors d’un match contre Marseille pourrait être un sérieux problème pour un PSG qui malgré les résultats, jusqu’à présent, n’a pas montré le jeu qui était attendu.