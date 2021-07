Icardo et Brea s’imposent à Valence contre vents et marées

11/07/2021 à 16h46 CEST

La Valencienne Tamara Icardo et l’Argentine Delfi Brea ont dépassé le numéro un mondial, Ale Salazar et Gemma Triay, pour être couronnées vainqueurs de l’Estrella Damm València Open dans une confrontation (6-7 (0) / 6-1 / 6-4) qui a duré plus de deux heures et demie.

La finale a commencé avec un point d’or, où Salazar et Triay ont réussi à défendre leur service avec souffrance, mais dans le troisième match est venu le premier break en faveur d’Icardo et Brea.

Basé sur une défense spectaculaire, le Valencien et l’Argentin ont réussi à maintenir ce revenu jusqu’au huitième match, quand avec plus de décision et de puissance, Salazar et Triay ont récupéré le terrain perdu.

Avec l’égalité à quatre, la tension et l’égalité étaient palpables sur le terrain et seul le tie-break a réussi à décider du couple vainqueur du set, donnant au numéro un mondial un coup sûr sur la table avec un 7-0.

Le point d’or serait également décisif dans le deuxième set, et lors du deuxième match, Icardo et Brea ont repris l’initiative avec une pause, atteignant 3-0, une différence qu’ils ont creusée pour atteindre 5-1 au service pour clôturer le match. épisode, une occasion qu’ils n’ont pas manquée et, avec un 6-1, ils ont porté l’issue du match au troisième set.

Mais, Salazar et Triay ont placé une entrée 3-0 et une pause en leur faveur. À ce moment-là, le jeu est devenu complètement fou et un échange de pauses a eu lieu dans cette partie de la réunion.

Ils ont atteint le huitième match puis Icardo et Brea sont restés concentrés et fermes pour l’emporter 5-4 au service pour clôturer le match. Et à ce point d’or, le couple révélation de la saison a réussi à se proclamer champion (6-4) décrochant ainsi son deuxième titre de l’année.