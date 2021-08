‘iCarly’ ramène un intérêt romantique majeur cette semaine

Un visage familier reviendra pour le redémarrage d’iCarly. Just Jared Jr. a annoncé que Drew Roy, qui jouait Bad Boy Griffin, reviendrait sur iCarly. Il est apparu dans le dernier épisode de la série, diffusé jeudi.

L’épisode dans lequel Roy est apparu était intitulé “iMLM”. Cela tournait autour de la façon dont un nouveau supplément de puissance semblait produire des résultats instantanés pour les membres du groupe. Cependant, des problèmes sont survenus après que Carly (Miranda Cosgrove) a réalisé que le produit faisait partie d’une arnaque marketing à plusieurs niveaux. La découverte de Carly est intervenue après que Freddie (Nathan Kress) a partagé son attachement au produit. Esther Povitsky a écrit l’épisode. L’écrivain a déjà travaillé sur des émissions telles que Dollface et Alone Together.

Roy est précédemment apparu dans deux épisodes d’iCarly, initialement diffusés de 2007 à 2012. Il est apparu dans l’épisode de 2009 “iDate a Bad Boy” et l’épisode de 2010 “iBeat the Heat”. Just Jared Jr. a partagé que Roy avait récemment taquiné son implication dans le projet sur les réseaux sociaux. Sur Instagram mi-juin, il a posté quelques photos de lui sur le tournage de la comédie. Bien qu’il n’ait pas explicitement dit qu’il tournait iCarly, il a taquiné en tant que tel avec un usage intelligent de “i” dans sa légende. Il a écrit: “Flashback, non. Redémarrez… oh ouais! Je n’aurais pas pu être plus excité d’être invité à nouveau. Qui peut nommer le spectacle? Laissez le robot vous guider. Premiers premiers de la nouvelle saison demain. Détails à venir plus tard. “

Le redémarrage d’iCarly a été créé sur Paramount + en juin. Cosgrove joue non seulement dans le redémarrage en tant que titulaire Carly, mais elle est également productrice exécutive. Avant la première de l’émission, l’acteur a parlé avec Complex du redémarrage. Cosgrove a expliqué qu’elle apprécie ce rôle, car c’est un nouveau pour elle dans sa carrière.

"Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant, et ça fait vraiment du bien, passer d'être un enfant dans une série et ne pas avoir vraiment beaucoup de contrôle sur ce que mon personnage a fait dans les épisodes ou quelque chose comme ça, à maintenant arriver à être une si grande partie du processus", a-t-elle déclaré à la publication. "Donc je suis vraiment heureux. Je suis heureux, et je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité de le faire de cette façon, et en quelque sorte de revisiter ce personnage et de voir comment ça se passe. J'espère que les gens l'aiment et que ça fait les gens rient."