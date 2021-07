‘iCarly’ Revival renouvelé pour la saison 2 chez Paramount+ ⋆ .

Paramount+ donne aux fans d’iCarly ce qu’ils veulent en renouvelant la série Revival pour une deuxième saison.

L’émission a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming le 17 juin et est rapidement revenue dans le cœur des téléspectateurs, ce qui n’est pas surprenant que Paramount + veuille que l’histoire de Carly Shay (Miranda Cosgrove) et de ses amis se poursuive. Le titre est rapidement devenu l’un des grands succès du service de streaming et se classe parmi les plus regardés depuis ses débuts.

Alors que la saison 1 du renouveau poursuit sa série de 13 épisodes, Paramount + a déjà programmé la production de la saison 2 à Los Angeles pour l’automne. Produite par Nickelodeon Studios, la deuxième saison du nouveau iCarly sera disponible sur tous les marchés où le service est disponible, y compris les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Amérique latine et les pays nordiques.

Le renouveau est basé sur la série originale Nickelodeon et se déroule 10 ans après la fin de cette série. iCarly suit maintenant l’influenceuse originale Carly Shay et ses amis alors qu’ils naviguent entre le travail, l’amour et la famille dans les années 2020. Aux côtés de Cosgrove, le renouveau a accueilli Jerry Trainor et Nathan Kress dans le rôle de Spencer et Freddie. Les actrices Laci Mosley et Jaidyn Triplett ont rejoint la série en tant que nouveaux personnages Harper et Millicent dans le renouveau.

Alors que la saison 1 du renouveau se poursuit avec de nouveaux épisodes tombant les jeudis sur Paramount +, les fans nostalgiques peuvent également revenir sur la série originale qui est disponible dans son intégralité de cinq saisons sur la plate-forme de streaming. Ne manquez pas une seule seconde, rattrapez tous les épisodes d’iCarly et restez à l’écoute pour la saison 2 de la renaissance.

iCarly, Nouveaux épisodes, Jeudi, Paramount+

