iCarly Revival renouvelé pour une deuxième saison chez Paramount+ ⋆ .

Paramount+ a officiellement renouvelé le contrat d’Ali Schouten iCarly relance pour une deuxième saison, qui devrait commencer sa production cet automne à Los Angeles. La commande de renouvellement arrive à mi-chemin de la première saison de la série comique, qui vient de présenter son septième épisode intitulé “iNeed Space”. Selon le streamer, le renouveau est rapidement devenu l’un de leurs principaux moteurs d’acquisition, se classant parmi les titres les plus diffusés de Paramount + depuis les débuts de la série.

Dans 5… 4… 3… saison 2 #iCarly https://t.co/z0GVGsYL5O pic.twitter.com/NJJLqxWtxQ – iCarly (@iCarly) 15 juillet 2021

CONNEXES: La série d’action en direct Fairly OddParents se déroule au début du tournage

le iCarly le renouveau reprend près de 10 ans après la fin de l’émission originale de Nickelodeon, qui trouve Carly Shay, l’influenceuse originale, et ses amis naviguant entre le travail, l’amour et la famille dans la vingtaine. Il présente le retour des stars originales Miranda Cosgrove, Nathan Kress et Jerry Trainor, qui reprennent respectivement leurs rôles de Carly, Freddie et Spencer.

Les nouveaux membres de la distribution Laci Mosley (Filles de Floride) et Jaidyn Triplett (Voir), qui a été choisie comme la nouvelle meilleure amie/colocataire de Carly, Millicent, la belle-fille sournoise et férue des médias sociaux de Harper et Freddie.

CONNEXES: Making of The Godfather Series de Paramount + L’offre commence la production

le iCarly revival a été développé par Jay Kogen (École de rock, Les Simpson, Frasier). Il est produit par Cosgrove et Ali Schouten (Journal d’un futur président), qui fait également office de showrunner. Les producteurs sont Jerry Trainor et Alissa Vradenburg.

La saison 1 est actuellement diffusée aux États-Unis et au Canada et devrait faire ses débuts dans les pays nordiques et en Amérique latine le 30 juillet et en Australie le 11 août.