ICC T20I ‘Player of Year: Marsh, Rizwan, Hasaranga et Buttler présélectionnés

Mercredi, le joueur polyvalent australien Mitchell Marsh et le batteur de guichets pakistanais Mohammad Rizwan ont été nommés parmi les quatre joueurs présélectionnés pour le prix du joueur masculin T20I de l’année de l’ICC.

Les deux autres joueurs sont le joueur polyvalent sri-lankais Wanindu Hasaranga et le gardien-batteur anglais Jos Buttler.

Faisant partie de l’équipe australienne gagnante de la Coupe du monde T20, Marsh a marqué 627 points en 27 matchs avec une moyenne de 36,88 tout en prenant huit guichets à 18,37 au cours de l’année.

Tout au long de l’année civile, il a été le meilleur frappeur australien dans le format le plus court, améliorant son jeu à pas de géant, en particulier contre les effets et lorsqu’il s’agissait de faire pivoter la frappe.

« Le succès de l’Australie à la Coupe du monde T20 peut être attribué à la décision de déplacer Mitchell Marsh vers le haut de l’ordre des frappeurs au numéro 3, au lieu de le désigner comme finisseur plus bas », a déclaré l’ICC dans un communiqué.

Lors de la Coupe du monde T20 organisée aux Émirats arabes unis et à Oman, il a totalisé 185 points en six matches avec une moyenne de 61,66 et un taux de frappe sain de 146,82. Il réserverait le meilleur pour la fin, jouant un coup gagnant de 77 pas sur 50 livraisons en finale contre la Nouvelle-Zélande.

Rizwan a totalisé 1326 points en seulement 29 matches avec une moyenne de 73,66 et un taux de grève de 134,89. Il était également solide derrière les souches, jouant un rôle clé dans la course du Pakistan aux demi-finales lors de la Coupe du monde T20, où il a fini troisième meilleur buteur.

Il a également marqué le premier siècle T20I de sa carrière contre l’Afrique du Sud à Lahore au début de l’année et l’a terminé en continuant sa forme avec un coup brillant de 87 contre les Antilles à Karachi.

Hasaranga a pris 36 guichets en 20 matchs à 11,63 et a marqué 196 points avec un demi-siècle au cours de l’année pour s’imposer comme l’un des meilleurs fileurs dans le format le plus court tout en étant également un joueur qui pourrait contribuer avec la batte.

Performante tout au long de l’année, la star de Hasaranga a brillé le plus lors de la Coupe du monde T20 aux Émirats arabes unis et à Oman. Il a remporté un triplé mémorable contre l’Afrique du Sud et a terminé le tournoi en tant que meilleur preneur de guichet avec 16 scalps. Il a également joué quelques coups pratiques avec la batte, comme son 71 contre l’Irlande.

Buttler, gardien de guichet de l’Angleterre, a également été brillant au cours de l’année avec 589 points en 14 matchs à 65,44 avec un siècle. Il a également eu 13 licenciements.

Buttler était en touche sublime lors de la Coupe du monde T20, faisant toujours de son équipe des départs brillants. Ses deux meilleurs coups sont survenus lors de matchs consécutifs – d’abord contre ses rivaux séculaires, l’Australie, puis contre le Sri Lanka qui a affronté toute sa colère.

Il a terminé le tournoi en tant que meilleur marqueur de points d’Angleterre avec 269 points, dont une centaine contre le Sri Lanka.

