• Le gouvernement des États-Unis s’efforce d’accepter la crypto selon ses conditions.

• Coinbase pourrait améliorer sa réputation après s’être associé aux services douaniers.

L’organisation Immigration and Customs Enforcement aux États-Unis a acheté un logiciel médico-légal à Coinbase. Cependant, il n’y a toujours pas de déclaration officielle sur la façon dont le programme sera utilisé spécifiquement, que ce soit pour le trafic d’êtres humains ou de drogue.

Le prix du logiciel Coinbase dépasse 29 000 $ et fonctionnerait efficacement pendant un an. Le service des douanes a salué l’efficacité du logiciel médico-légal Coinbase et pense que le système du logiciel sera conforme aux normes qu’ils exigent.

Coinbase prend en charge le service douanier nord-américain

Coinbase a été le seul distributeur à pouvoir fournir un logiciel qui favorise le service des douanes. L’agence a noté que la société axée sur la crypto-monnaie avait la meilleure réputation pour fournir ce logiciel. Tout indique que l’agence fait confiance sans hésitation à l’échange crypto, ce qui a accru la notoriété de la plateforme.

La société de cryptographie gère non seulement les transactions décentralisées, mais fournit également des services d’analyse et de surveillance. Cette société dispose d’un réseau décentralisé pour améliorer la gestion de l’agence, comme le contrôle douanier.

L’agence des services secrets a également passé des contrats avec Coinbase. L’entreprise est bien accueillie par ces agences car c’est le seul réseau décentralisé qui se conforme aux ordres des régulateurs.

L’échange crypto se distingue également par l’offre d’un service cryptographique transparent, basique et ouvert au public. La plateforme semble actuellement être la seule à se conformer aux réglementations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis

Bien que cela ne semble pas le cas, les autorités américaines ne sont pas anti-crypto-monnaies, mais elles n’entendent pas plaire au marché virtuel. De cette façon, plusieurs organisations telles que la SEC cherchent à créer des projets réglementaires pour surveiller les crypto-monnaies sur le territoire.

Les plans de cryptographie latente comprennent des plans d’infrastructure, la protection des investisseurs, la réglementation des crypto-monnaies et des études de marché virtuelles. Si les commerçants et les entreprises de cryptographie soutiennent ces idéaux réglementaires, ils travailleront aux côtés du gouvernement américain.

Les agences gouvernementales semblent profiter du réseau établi par la plate-forme Coinbase. À l’avenir, l’échange crypto pourrait représenter l’ensemble de l’industrie des crypto-monnaies en ouvrant la voie à des négociations sur les réglementations.

La plate-forme Coinbase pourrait augmenter son adoption de la crypto sur tout le territoire national avec cette société, cédant la place à de nouveaux investissements en crypto.