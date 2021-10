Ice Cube manque un rôle de film de 9 millions de dollars en ne se faisant pas vacciner

Glaçon dit non à un salaire de 9 millions de dollars, car il ne dit pas oui au vaccin COVID-19.

Le rappeur et acteur transmet son rôle dans le prochain film, « Oh Hell No », car il a refusé une demande des producteurs pour obtenir le jab… selon The Hollywood Reporter.

Ice Cube n’abandonne pas seulement un rôle principal aux côtés Jack Black et une chance de filmer sur place à Hawaï – mais il renonce également aux 9 millions de dollars qu’il aurait gagnés pour le film.

Cube et Jack ont ​​signé le projet Sony en juin et, à un moment donné, les producteurs auraient demandé à tous les acteurs d’obtenir le vaccin COVID-19.

Il n’y a eu aucun coup d’œil d’Ice Cube sur le vaccin, du moins publiquement, mais il semble prendre la pandémie au sérieux … de l’épidémie en vendant des chemises le représentant avec un masque.

Avec Ice Cube sorti, Sony chercherait apparemment à trouver quelqu’un pour remplir ses chaussures.

Aucun mot si Cube a réellement dit les mots « Oh putain non » aux producteurs lorsqu’ils ont fait leur demande de vaccin.