Beaucoup pourraient soutenir que Biz Markie n’a pas toujours reçu le crédit qu’il méritait lorsqu’il était avec nous. Cependant, il est incroyablement réconfortant de savoir que son personnage amusant et attachant dans les vidéoclips et les chansons a été appliqué dans sa vie réelle. Chez CinemaBlend, nous envoyons nos pensées et nos condoléances à la famille et aux amis de Biz Markie.