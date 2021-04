Ice Cube a intenté une action en justice fermement formulée contre l’application de négociation d’actions Robinhood pour avoir prétendument utilisé son nom et son image sans autorisation dans une publicité pour la plate-forme d’informations financières Robinhood Snacks.

L’homme de 51 ans a récemment soumis la plainte de 12 pages à un tribunal fédéral de Californie et Digital Music News a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant. Ice Cube et son avocat critiquent rapidement Robinhood dans le procès sans restriction, décrivant dès le départ l’entité comme «un conglomérat sans scrupules et prédateur», «un loup déguisé en mouton» et même un «exemple archétypal d’une société amorale. qui place les profits sur les gens. »

«Robinhood vend une plate-forme de négoce d’ordures au public américain et rit jusqu’à la banque. … Les vies humaines ne sont que des dommages collatéraux alors que Robinhood se précipite résolument vers une offre publique initiale, afin que ses fondateurs intrépides et apathiques de Millennial puissent quitter le navire et vivre leurs jours dans le luxe et l’hédonisme », poursuit le texte juridique, faisant référence au 20- âgé d’un an qui s’est suicidé après avoir vu un solde de trésorerie négatif de plus de 730 000 $ sur son compte Robinhood.

En ce qui concerne les accusations spécifiques dans le procès du natif de Los Angeles, Robinhood le 8 mars 2021 «a utilisé l’image et la ressemblance de Ice Cube – sans pour autant sa permission – de promouvoir «ses« terribles produits et services ». Ces produits et services sont «les dernières choses au monde auxquelles Ice Cube jamais attachez son image et sa ressemblance », et le 10 mars, il a envoyé à l’entité une lettre de cesser et de s’abstenir, conformément au costume.

Néanmoins, Robinhood aurait continué à utiliser les médias – une image d’Ice Cube avec des paroles mal citées de son morceau « Check Yo Self » – bien que les hauts dirigeants de la société aient depuis publiquement affirmé avoir autorisé le contenu.

La plainte note également que le directeur du divertissement Jeff Kwatinetz, qui a cofondé Big3 avec Ice Cube et est directeur de l’exploitation de l’entreprise de production du rappeur Cube Vision, a nommé Robinhood dans une action distincte (n’impliquant pas Ice Cube) et «a tenu publiquement la société à rendre des comptes. . »

Ainsi, Robinhood «a spécifiquement cherché à punir et à faire un exemple d’Ice Cube en raison de» la plainte antérieure de Kwatinetz, selon la plus récente des deux poursuites. De plus, «Robinhood s’est effrontément appuyé sur son association très médiatisée avec des rappeurs aussi importants lorsqu’il a utilisé illégalement l’image et la ressemblance d’Ice Cube», indique le texte, après avoir relayé que la société de huit ans avait précédemment enrôlé Jay-Z et Nas pour apparaissent dans ses efforts de promotion.

