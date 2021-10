Ice Cube s’éloigne du jour de paie majeur après avoir refusé de se faire vacciner sur le nouveau film Jack Black

Ice Cube est la dernière célébrité à avoir fait la une des journaux pour avoir raté une somme importante pour son refus de se faire vacciner contre le coronavirus. Des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que le rappeur de la côte ouest devenu acteur ne devrait plus jouer dans la prochaine comédie de Sony Picture, Oh Hell No. Cube aurait joué aux côtés de Jack Black. Il aurait refusé la demande du producteur de se faire vacciner. Sony n’a pas encore confirmé l’histoire. Les producteurs du film, Matt Tolmach et Black, n’ont pas encore commenté.

Cube et Black ont ​​annoncé le partenariat pour le film en juin. En raison de l’absence signalée de Cube, la production du film est maintenant repoussée. Black s’est blessé lors du tournage d’un autre projet mais il reste sur le film. Cube aurait renoncé à un salaire de 9 millions de dollars.

Cube a promu le port de masques tout au long de la pandémie. Au cours de l’été, le Bacone College de l’Oklahoma a remercié Cube et d’autres pour avoir fait don de 2 000 masques faciaux à utiliser pour se protéger contre le virus. Au plus fort de la pandémie en 2020 et des restrictions de quarantaine, il a dévoilé des t-shirts de marque « Check Yo Self Before You Wreck Yo Self », le mettant en vedette dans un masque. Le projet était un partenariat entre Cube et Black Out, dont les bénéfices ont été reversés aux agents de santé de première ligne.

Ce n’est pas le premier concert que Cube a quitté ces derniers mois. Il devait jouer dans le film de boxe Flint Strong mais il n’est plus impliqué. On ne sait pas si sa sortie est également liée à sa décision de ne pas se faire vacciner.

Selon The Daily Beast, malgré l’encouragement au port du masque, certaines des positions de Cube sur l’épreuve ont été mitigées. En juin 2020, Cube a tweeté que les médecins devraient « arrêter de mentir sur le coronavirus », affirmant que le monde a besoin de « la VÉRITÉ absolue ». Il a également tweeté une photo du « CUE » pour le virus. La photo présentait une maquette de couverture d’album d’une personne se faisant implanter une substance à travers une aiguille avec « Injection mortelle » écrite sur la photo.