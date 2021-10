Ice Cube s’éloigne du rôle de film de 9 millions de dollars après avoir décliné le vaccin COVID-19

Ice Cube aurait quitté le prochain film Oh Hell No après avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19.

Selon The Hollywood Reporter, le rappeur-acteur devait jouer aux côtés de Jack Black dans la comédie Sony, mais s’est éloigné d’un salaire de 9 millions de dollars après avoir refusé une demande de vaccination des producteurs.

Le tournage du film devait commencer cet hiver à Hawaï avec le réalisateur Kitao Sakurai (Bad Trip). Le casting a été invité à se faire vacciner avant la production.

Au milieu du départ de Cube, le film repousse sa date de début. Black est toujours attaché au projet et Sony chercherait à trouver un remplaçant pour Cube.

Ice Cube a promu le port du masque tout au long de la pandémie de coronavirus. En août, il a fait don de 2 000 masques faciaux au Bacone College en Oklahoma. En avril 2020, il a sorti des t-shirts « Check Yo Self Before You Wreck Yo Self », dans lesquels il a enfilé un masque, dont les bénéfices ont été reversés aux hôpitaux et aux infirmières sous-financés des centres-villes.

Oh Hell No est le deuxième rôle au cinéma qu’Ice Cube a laissé ces derniers mois. Il devait également jouer dans le film de boxe Flint Strong, mais n’est plus impliqué pour des raisons non divulguées.

J’aime 1 132