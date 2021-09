Ice Nine Kills sort un clip pour le single Rainy Day inspiré de “Resident Evil” rempli de zombies

Tenue de slashercore ICE NEUF TUES a poursuivi le déploiement de son nouvel album très attendu “The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” (sortie le 15 octobre via Records intrépides) avec la sortie d’un tout nouveau morceau et d’un clip officiel pour “Jour de pluie”.

Le clip a été présenté hier soir lors d’un événement exclusif à guichets fermés organisé au Everyman Screen On The Green Cinema à Londres, qui a vu 150 ICE NEUF TUES les fans – ou “Psychos” – ont eu un premier aperçu dans le cadre d’une expérience de cinéma immersive.

Le nouveau morceau est inspiré de la très populaire franchise de jeux vidéo/films “Resident Evil” et la vidéo cinématographique remplie de zombies présente une icône d’horreur Bill Mosley (“Les rejets du diable”, “Maison des 1000 cadavres”), acteur de personnage légendaire Ricky Dean Logan (“Freddy est mort”, “Seinfeld”, “Retour vers le futur II”), Ash Costello (LE JOUR DE L’AN), et James A. Janisse + Chelsea Rebecca, créateurs du très populaire Dead Meat James “Kill Count” YouTube séries.

ICE NEUF TUES leader et force créative motrice Spencer Charnas déclare : “Dans la dernière tranche de notre prochain album, “Bienvenue à Horrorwood”, nous rendons hommage au monde zombifié de ‘Resident Evil’. Brutal et rebondissant, ‘Jour de pluie’ vous emmène dans un voyage intense pour trouver ce qui se cache vraiment dans le noir…”

“Jour de pluie” fait suite à la sortie des précédents singles “Assaut & Batteries” et “Hanche à avoir peur”, le premier single de “The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood”, qui rendait hommage au Bret Easton Ellis classique “Psychisme américain”. Les deux pistes combinées ont déjà enregistré 5,3 millions de streams avec 2,32 millions Youtube vues.

Une suite aux proportions de franchise de l’album n°1 du Billboard Hard Rock “Le cri d’argent”, “The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” double à la poursuite de la muse cinématographique du groupe hymne.

Décadent, sournois et farouchement fou, avec un esprit sardonique à revendre, ICE NEUF TUES célébrer les bords les plus sombres de la culture pop, extraire la valeur d’une bibliothèque cinéphile de schlock de films de série b et d’horreur emblématique sur “Bienvenue à Horrorwood: The Silver Scream 2” et sa préquelle, “Le cri d’argent”.

“The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” liste des pistes :

01. Soirée d’ouverture…



02. Bienvenue à Horrorwood



03. Une décision irréfléchie



04. Assaut et batteries



05. La scène de la douche



06. Dérangements funéraires



07. Jour de pluie



08. Hanche pour avoir peur (feat. Jacoby Shaddix de PAPA ROACH)



09. Faites votre choix (feat. Corpsegrinder)



dix. La boîte (feat. Brandon Saller d’ATREYU et Ryan Kirby de FIT FOR A KING)



11. MOUCHE (feat. Buddy Nielsen de SENSES FAIL)



12. Vacances Wurst



13. Ex-Mørtis



14. Adieu II Chair

Les adolescents impuissants, les autorités inutiles, les forces surnaturelles, les tueurs masqués et les “final girls” abondent dans les chansons choquantes et sanglantes de “Le cri d’argent”. Chaque pièce se concentrait sur un classique de l’horreur différent, y compris “Le cauchemar américain” (“Freddy”), “Dieu merci c’est vendredi” (“Vendredi 13”), “Poignarder dans le noir” (“Halloween”), et “C’est la fin” (“Ce”). Pour les années 2020 “Undead & Unplugged: Live From The Overlook Hotel” EP, le groupe enregistré dans l’emplacement utilisé dans Stanley Kubrick‘s “Le brillant”, l’inspiration derrière “Profitez de votre tuerie”, avec Kubrickle petit-fils de, Sam.

“The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” vu des guitaristes Ricky Armellino et Dan Sugarman, bassiste Joe Occhiuti, le batteur Patrick Galante, et Charnas retour au producteur et collaborateur Drew Foulque (COMME J’ÉTAIS MOURANT, UN JOUR POUR SE SOUVENIR), qui a produit et mixé “Le cri d’argent”, qui a engendré un succès radiophonique américain sous la forme d’un single rock grand public du Top 10 “Une grave erreur” et Top 20 ” Sauvages “.

ICE NEUF TUES‘ la synergie de la musique et du style de vie établit des comparaisons favorables avec NŒUD COULANT et ROB ZOMBIE et les a vus devenir les récents récipiendaires du prestigieux Prix ​​Clio pour le marketing musical pour leur “Joyeux Axe-mas” jeu mobile. Pionniers visionnaires et conteurs multimédia, ENCRER construit un monde passionnant pour une légion croissante de vrais croyants dévoués, avec des spectacles théâtraux, des vidéos de haut niveau et une communion inventive de groupe à fan. Avec 1,4 million d’auditeurs mensuels sur Spotify, 405 millions de parcours professionnels, une portée combinée sur les réseaux sociaux de plus de 950 000, plus de 71 millions de vues sur Youtube, le groupe est fermement ancré comme l’une des forces les plus vicieuses du métal moderne.

Crédit photo: F Scott Schafer