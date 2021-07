Ice Nine Kills sortira “The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood” en octobre

Hier soir, lors d’un événement à guichets fermés à guichets fermés au Mystic Museum de North Hollywood, en Californie, les titans du métal d’horreur ICE NEUF TUES ont annoncé leur suite tant attendue, “The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood”. La nouvelle tranche de brutalité sur le thème de l’horreur sera publiée via Records intrépides le vendredi 15 octobre.

Le premier single à sortir de l’album est “Hanche à avoir peur”, avec Jacoby Shaddix de PAPA GARDON. Le clip vidéo qui l’accompagne a été présenté en première lors de l’événement des fans hier soir et rend hommage au film historique basé sur le Bret Easton Ellis roman “Psychisme américain” centré sur le banquier d’investissement psychotique Patrick Bateman. “Hanche à avoir peur” mélange les chœurs envolés, le lyrisme intelligent, les riffs lourds et la théâtralité à la Broadway qui sont autant “Hamilton” comme ils sont l’horreur. La chanson tire également son chapeau à un classique de la pop des années 80 adoré par le protagoniste meurtrier.

S’exprimant sur le nouvel album de son groupe, ICE NEUF TUES leader et force créative motrice Spencer Charnas a partagé : « Fidèle à la tradition des franchises d’horreur, il y a toujours une suite… “Bienvenue à Horrorwood” suit les traces sanglantes de son prédécesseur, rendant hommage à 13 autres des contes les plus horribles à avoir jamais honoré le grand écran. Dans ce dernier ENCRER offre, le dernier album et la série de vidéos sont dépeints comme une œuvre de fiction. La nouvelle histoire plonge le groupe dans un massacre brutal du «monde réel». Les seules traces du crime sont les 13 chansons laissées par le tueur présumé…

“Nous avons hâte de partager ce prochain chapitre avec vous, et de vous accueillir dans l’état d’esprit sinistre qui sera bientôt connu dans le monde entier comme, ‘Horrorwood’.

“La première étape de la tournée est la scène ‘la cupidité, c’est bien’ de la ville de New York des années 1980, où un certain banquier d’investissement de premier plan a un sale secret plutôt violent…”

Une suite de franchise proportionnée au n°1 Panneau d’affichage Album de hard rock “Le cri d’argent”, “The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” double à la poursuite de la muse cinématographique du groupe hymne.

Décadent, sournois et farouchement fou, avec un esprit sardonique à revendre, ICE NEUF TUES célébrez les bords les plus sombres de la culture pop, en exploitant la valeur d’une bibliothèque cinéphile de films de série B et d’horreur emblématique sur “The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” et sa préquelle, “Le cri d’argent”. Le mariage créatif fait dans l’enfer de la musique et de la fiction a commencé sérieusement avec l’album Top 5 Hard Rock (US) du groupe basé à Boston. “Chaque tour du livre”, qui a amené les thèmes des trois disques précédents à de nouveaux niveaux avec des pistes immergées dans la littérature.

Les adolescents impuissants, les autorités inutiles, les forces surnaturelles, les tueurs masqués et les « filles finales » abondent dans les chansons choquantes et sanglantes de “Le cri d’argent”. Chaque pièce se concentrait sur un classique de l’horreur différent, y compris “Le cauchemar américain” (“Freddy”), “Dieu merci c’est vendredi” (“Vendredi 13”), “Poignarder dans le noir” (“Halloween”), et “C’est la fin” (“Il”). Pour les années 2020 “Undead & Unplugged: Live From The Overlook Hotel” EP, le groupe enregistré dans l’emplacement utilisé dans Stanley Kubrick‘s “Le brillant”, l’inspiration derrière “Profitez de votre tuerie”, avec Kubrickle petit-fils de, Sam.

“The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood” vu des guitaristes Ricky Armellino et Dan Sugarman, bassiste Joe Occhiuti, le batteur Patrick Galante, et Charnas retour au producteur et collaborateur Drew Foulque (COMME J’ÉTAIS MOURANT, UN JOUR POUR SE SOUVENIR), qui a produit et mixé “Le cri d’argent”, qui a engendré un succès radiophonique américain sous la forme d’un single rock grand public du Top 10 “Une grave erreur” et Top 20 ” Sauvages “.

ICE NEUF TUES‘ la synergie de la musique et du style de vie établit des comparaisons favorables avec NŒUD COULANT et ROB ZOMBIE et les a vus devenir les récents récipiendaires du prestigieux Prix ​​Clio pour le marketing musical pour leur “Joyeux Axe-mas” jeu mobile. Pionniers visionnaires et conteurs multimédia, ENCRER construit un monde passionnant pour une légion croissante de vrais croyants dévoués, avec des spectacles théâtraux, des vidéos de haut niveau et une communion inventive de groupe à fan. Avec 1,1 million d’auditeurs mensuels sur Spotify, 402 millions de flux de carrière, une portée combinée des médias sociaux de plus de 950 000, plus de 70 millions de vues sur Youtube, le groupe est fermement ancré comme l’une des forces les plus vicieuses du métal moderne.

ICE NEUF TUES retournera au Royaume-Uni en septembre à Festival de Slam Dunk, les premiers spectacles du groupe au Royaume-Uni en deux ans depuis leur titre à guichets fermés à guichets fermés en 2019, qui s’est terminé par une performance époustouflante à l’O2 Academy Islington de Londres. Kerrang ! l’a salué comme “une classe de maître en concept et en théâtre exécutés de manière experte”, tandis que Marteau en métal décrit ICE NEUF TUES‘ se présente comme « une expérience théâtrale à ne pas manquer, savamment conçue ».

ICE NEUF TUES est:

Spencer Charnas – Voix



Ricky Armellino – Guitare



Dan Sugarman – Guitare



Joe Occhiuti – Basse



Patrick Galante – Tambours

Crédit photo: F Scott Schafer