ICE n’utilisera pas le centre de détention du comté d’Irwin après une allégation d’hystérectomie ⋆ 10z viral

Deux installations de contrôle de l’immigration et des douanes avaient fait l’objet de rapports effrayants d’abus, y compris une plainte de dénonciateur signalée pour la première fois par Law & Crime l’année dernière, alléguant des hystérectomies de masse dans l’un d’entre eux. Des enquêtes fédérales ont suivi et jeudi, l’administration Biden aurait ordonné à l’agence de résilier les contrats avec les deux.

Selon le Washington Post, secrétaire du Département de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a ordonné à l’ICE de fermer le bureau du shérif du comté de Bristol dans le Massachusetts et de couper les liens avec le centre de détention du comté d’Irwin dans la Géorgie rurale «dès que possible».

Cette dernière tentative pourrait être plus compliquée par le fait que l’institution de Géorgie appartient au comté mais est gérée par un entrepreneur privé, a rapporté le journal.

Confirmant par la suite le rapport de source anonyme dans un communiqué de presse, ICE a partagé les communications entre Mayorkas avec l’agence.

Dans une note au directeur par intérim de l’ICE Tae Johnson», A écrit le secrétaire Mayorkas:« Permettez-moi d’énoncer un principe fondamental: nous ne tolérerons pas les mauvais traitements infligés aux personnes en détention civile pour immigrés ou les conditions de détention insalubres », selon l’agence.

Faisant référence à la fermeture de l’installation de Géorgie, l’ICE a déclaré que Mayorkas avait demandé que le processus tienne compte des obligations légales telles que la conservation des preuves pour les enquêtes en cours, la relocalisation du personnel si nécessaire et le transfert des immigrants détenus.

«Nous avons l’obligation d’apporter des améliorations durables à notre système de détention des migrants civils», a écrit le secrétaire Mayorkas dans la note, selon l’ICE. «Cela marque une première étape importante vers la réalisation de cet objectif. Les centres de détention du DHS et le traitement des personnes dans ces établissements seront soumis à nos normes de santé et de sécurité. Là où nous découvrons qu’ils ne sont pas à la hauteur, nous continuerons d’agir comme nous le faisons aujourd’hui. »

Le centre de détention du comté d’Irwin avait fait l’objet d’une plainte alarmante de dénonciateur en septembre dernier, déposée par plusieurs groupes de défense juridique représentant une infirmière nommée Dawn Wooten qui a allégué une «négligence médicale discordante» au sein de l’établissement, y compris un refus de tester les détenus pour le COVID-19 et des hystérectomies non désirées et d’autres procédures pratiquées sur des femmes immigrantes.

À la suite du reportage, le Dr. Ada Rivera, alors directeur médical de l’ICE Health Service Corps, a déclaré à Law & Crime l’automne dernier que l’agence «conteste avec véhémence l’implication selon laquelle les détenus sont utilisés pour des procédures médicales expérimentales», mais un examen minutieux de l’institution a duré, y compris à Capitol Hill.

Secrétaire à la sécurité intérieure de l’époque Chad Wolf a concédé au Congrès le mois suivant que l’ICE avait référé plus d’immigrants pour hystérectomies que ce qui avait été divulgué auparavant.

Conseiller principal en plaidoyer et politique de l’ACLU Naureen Shah a applaudi ce qu’elle a appelé la «volonté de l’administration Biden de rompre de manière décisive avec les violations des droits des immigrants commises par les administrations antérieures».

«Le centre de détention du comté d’Irwin est connu pour ses conditions déshumanisantes et cauchemardesques, y compris la négligence médicale omniprésente et les rapports horribles de stérilisations forcées», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Plaidant pour de nouvelles mesures, Shah a ajouté: «Il est possible et nécessaire de faire beaucoup plus pour brancher un système qui a gaspillé des millions de dollars des contribuables et infligé des traumatismes et des préjudices profonds à des centaines de milliers d’immigrants et à leurs proches.»

Elle a fait valoir qu’une partie de cette réforme nécessitait de mettre fin aux soi-disant accords 287 (g) à l’échelle nationale, faisant référence à la clause de la loi sur l’immigration et la nationalité autorisant les agents de police des États et locaux à collaborer avec le gouvernement fédéral pour faire appliquer les lois fédérales sur l’immigration.

«Et à mesure que les sites de détention de l’ICE ferment, l’administration Biden doit libérer les personnes détenues là-bas – plutôt que de les transférer vers des sites de détention ailleurs, ce qui risque de les éloigner de leurs familles et de leurs avocats et les expose à des risques continus du COVID-19», elle a ajouté.

L’ACLU a caractérisé les problèmes rencontrés dans l’établissement géré par le bureau du shérif du comté de Bristol dans le Massachusetts comme «faisant partie d’un programme anti-immigrant qui a consisté à attaquer les immigrants détenus et à leur refuser une alimentation et des soins médicaux adéquats».

Le Post a rapporté que l’enquête étatique et fédérale avait commencé l’année dernière après que le personnel a utilisé des boules de poivre, une grenade flash-bang et des canines contre des immigrants détenus là-bas, dans un différend impliquant des tests COVID-19.

Plus d’informations sur le comté de Bristol sont issues d’un procès intenté par l’ACLU du Massachusetts en juin dernier, y compris un rapport d’enquête dans lequel le procureur général du Massachusetts Maura Healey documenté les incidents en question.

(Capture d'écran via WFXL)

