Ice-T forcé de défendre une fois de plus sa femme Coco Austin et sa fille Chanel contre les critiques d’Internet

La star de Law & Order: Special Victims Unit, Ice-T, s’est défendue, ainsi que sa femme, Coco Austin, contre les critiques sur Internet qui ont été choquées de voir leur fille Chanel porter des ongles en acrylique. Lors d’un arrêt sur The View jeudi, Ice-T a souligné que tout le monde “parent différemment” et qu’il a appris à ignorer les ennemis d’Internet. La rappeuse avait auparavant dû défendre les décisions parentales du couple au cours de l’été lorsque Austin a déclaré qu’elle allaitait toujours leur fille de 5 ans.

“Règle numéro un sur Internet : ne faites pas attention à ce que quelqu’un dit sur Internet”, a déclaré Ice-T, 63 ans, aux hôtes de The View, interrogés sur les critiques reçues par Chanel. “Inquiet pour les gens qui s’approchent de vous et disent des choses dans votre vie réelle. Ce sont les gens dont vous devriez vous préoccuper. Internet, c’est le monde. C’est le monde qui parle, alors je ne fais pas attention.”

Le lauréat d’un Grammy a noté que tout le monde élève ses enfants différemment et que les parents ont leur “propre constitution”. Il a dit que Chanel est “aimée” et “va bien”. Le co-animateur de View, Whoopi Goldberg, était d’accord avec Ice-T, disant aux trolls d’Internet de “s’occuper de vos affaires”.

La dernière controverse parentale d’Ice a commencé le 23 septembre, quand Austin a partagé une photo de Chanel portant des ongles en acrylique pour sa journée de photo à l’école. “Pour l’occasion spéciale, j’ai laissé Chanel faire des mini-astuces sur ses ongles”, a écrit Austin. “J’adore lui coiffer.. ma petite poupée bébé est ce que je l’appelle.” La photo a irrité quelques utilisateurs d’Instagram, qui pensaient que Chanel était trop jeune pour se faire faire les ongles. “Je suis désolée mais non aux pourboires et au maquillage à son âge. Qu’elle soit une adorable petite fille de 5 ans”, a écrit une personne. “Ummm… Comment allez-vous encore allaiter, mais elle a un ensemble complet de conseils en français”, a écrit un autre.

De nombreux trolls d’Instagram ont évoqué les commentaires antérieurs d’Austin sur le fait d’allaiter encore sa fille. “C’est un grand moment de complicité pour une mère et son enfant”, a-t-elle déclaré à Us Weekly en juillet. “Pourquoi lui enlever ça ?… Si elle ne le veut pas, d’accord, c’est là que tu l’arrêtes. Mais je ne vais pas juste dire non.” Le contrecoup de cette remarque a valu à Ice-T une réponse de marque sur Twitter. “News Flash! Nous nourrissons Chanel FOOD. Elle aime juste sucer les seins de maman de temps en temps. Moi aussi !!!” a écrit le rappeur. « Flash d’information ! J’allaite toujours ! Chaque fois que je le peux. »

En août, Austin a défendu sa décision de continuer à allaiter lors d’un arrêt sur E! Nouvelles quotidiennes Pop. “J’ai toujours pensé que je n’allais pas continuer indéfiniment cette histoire d’allaitement”, a déclaré Austin, 42 ans, à l’époque. “Je pensais que j’arrêterais plutôt vers 1. Mais ensuite j’ai trop aimé ça, et je me suis dit:” J’ai l’impression qu’on me veut comme elle me veut. ” Vous savez, et je pense que beaucoup de mères comprendraient.”