Ice-T partage une photo de rasage complètement NSFW avec sa femme Coco: ‘Haters F Off’

Ice-T dit aux “haïsseurs” de “F off” avec une photo sérieusement NSFW après un débat en ligne sur la décision de sa femme Coco Austin d’allaiter la fille du couple, Chanel, 5 ans. Alors que le discours sur l’allaitement s’échauffait la semaine dernière, la star de Law & Order: Special Victims Unit a pris sa position sur Twitter jeudi.

Partageant une photo de lui en train de se raser le visage et d’Austin en train de raser son bikini, le rappeur a écrit que les gens devraient déjà savoir que lui et sa femme sont “loin d’être des parents normaux”, et qu’ils donnent “moins d’un F sur ce que vous ressentez”. Il a conclu: “L’amour est l’amour. Haters F off..” Ice est connu pour prendre les trolls de Twitter de front, mais la photo était certainement une première, même pour sa chronologie.

Les gens devraient savoir maintenant que Coco et moi sommes loin d’être des parents normaux.. Et nous donnons moins d’un F sur ce que vous ressentez.. L’amour est l’amour. – ICE T (@FINALLEVEL) 12 août 2021

La semaine dernière, le rappeur a applaudi sur le site de médias sociaux une personne qui a qualifié l’allaitement continu d’Austin de “sexuel et dégoûtant”, répondant: “Pourquoi les F vous inquiétez-vous pour MON enfant ??? C’est ce qui est bizarre.. Maintenant, retournez-y le sous-sol.” Il a poursuivi dans un autre tweet, “News Flash ! Nous nourrissons Chanel FOOD… Elle aime juste sucer les seins de maman de temps en temps… Moi aussi !!!”

Austin n’a pas hésité à discuter de son choix de continuer à allaiter Chanel, déclarant à InTouch Weekly dans une récente interview : “C’est un grand moment de complicité pour une mère et son enfant.” La star d’Ice Loves Coco a déclaré que si Chanel pouvait “manger du steak et des hamburgers” à son âge, elle “aime aussi un petit en-cas de temps en temps”.

“Pourquoi lui enlever ça? … Si elle ne le veut pas, d’accord, c’est là que tu l’arrêtes”, a poursuivi la personnalité de la réalité. “Mais je ne vais pas simplement dire non.” Austin a parlé de ses habitudes d’allaitement pendant des années, affirmant en 2019 qu’elle était “tellement reconnaissante” d’avoir l’expérience avec sa fille aussi longtemps qu’elle le souhaite. “Quand elle ne veut pas de moi, elle ne veut pas de moi”, avait-elle déclaré à l’époque. “Croyez-moi, elle ne va pas avoir 16 ans et se dire ‘Maman, puis-je avoir les seins ? Et puis une voiture ?’ Elle va traverser une période de sa vie où elle se dit : ‘D’accord, j’ai compris, maman, je n’ai pas besoin de toi.’ Et pour le moment, elle me veut toujours, alors je vais l’accepter.”