Ice-T pleure la perte de son surprenant ami sur Twitter, John Challis, acteur de « Only Fools and Horses »

John Challis, l’acteur britannique qui a joué dans la sitcom de longue date de la BBC Only Fools and Horses, est décédé dimanche des suites d’une bataille contre le cancer. La star de Law & Order: Special Victims Unit, Ice-T, a rendu hommage à l’acteur, notant que les deux sont devenus des amis improbables sur Twitter. Challis, qui prévoyait une tournée de conférences jusqu’à ce que sa mauvaise santé l’oblige à annuler, avait 79 ans.

“Je viens d’apprendre que John est décédé… Il est devenu en quelque sorte un ami sur Twitter… Je suis très triste. Même si je ne l’ai jamais rencontré en personne… Les amis sur Internet peuvent devenir proches… RIP”, a tweeté Ice-T. Il a inclus une vidéo que Challis lui a tweetée le 6 mars, dans laquelle Challis jouait de l’air guitar sur “Ace of Spades” de Motorhead. « Vous n’avez pas d’ABBA, n’est-ce pas ? » Challis a demandé à Ice-T dans le clip.

Dimanche, la famille de Challis a déclaré à la BBC qu’il était mort « paisiblement dans son sommeil, après une longue bataille contre le cancer ». La responsable du contenu de la BBC, Charlotte Moore, a également qualifié Challis de “merveilleux acteur dont on se souviendra à jamais pour avoir joué Boycie dans Only Fools and Horses – un personnage si apprécié par des millions de personnes”. Sa famille a ajouté qu’il y aurait “une occasion de célébrer la vie de John” à l’avenir.

Challis est né à Bristol, en Angleterre, et a commencé sa carrière à la télévision à la fin des années 1960. En 1981, il a obtenu son rôle déterminant dans le rôle d’Herman Terrance Aubrey “Boycie” Boyce dans la sitcom de la BBC Only Fools and Horses. L’émission a diffusé sept séries, produites entre 1981 et 2003. Boycie était un personnage si populaire que l’écrivain John Sullivan a créé un spin-off pour Challis, The Green Green Grass, diffusé de 2005 à 2009. Challis a continué à jouer le personnage lors de conventions de fans. et autres événements. En janvier, il a joué Boycie dans un clip encourageant les gens à porter des couvre-visages pendant la pandémie de coronavirus. Cette année, Challis avait prévu de faire une tournée au Royaume-Uni pour une tournée de conférences, mais celle-ci a été annulée après une seule représentation.

Après l’annonce de la mort de Challis, beaucoup de ses co-stars ont partagé des hommages sur les réseaux sociaux. “Je suis navré d’apprendre que l’acteur légendaire [Challis] est malheureusement décédé”, a tweeté dimanche Chrissy Rock, qui a joué à Benidorm avec Challis. “John, tu étais un vrai gentleman et toujours aussi aimant et me soutenant. Je pense à ta famille et à tes amis proches dans ces moments difficiles. Reposez-vous bien.”