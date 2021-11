Iceiceice et Sumail rejoignent Team Secret

Team Secret a agi avant le début de DPC.

Secret a gardé un profil bas pendant les remaniements de la liste. Après avoir perdu Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen et Ludwig « zai » Wåhlberg, leur équipe avait des lacunes importantes à combler avant le début de la saison prochaine. Ajout de Daryl Koh « iceiceice » Pei Xiang et Syed Sumail « SumaiL » Hassan s’en charge.

PANTALONS ENLEVÉS! Accueillons le dernier ajout à la Secret Squad ! La nouvelle bête sur notre offlane cette saison @iceiceicedota 🧊🧊🧊 🔗 : https://t.co/oIqowRkAQS#SecretDOTA pic.twitter.com/RpmrCFKchQ – Team Secret (@teamsecret) 18 novembre 2021

Iceiceice dans l’offlane

Iceiceice apporte une nouvelle saveur au gameplay de Secret. Il a beaucoup d’expérience avec différents rôles, mais l’offlane est l’endroit où il brille le plus actuellement. En plus de cela, il est polyvalent et fournit tous les outils que Team Secret désire d’un joueur hors-jeu. Il est également streamer et peut fournir un contenu engageant pour Secret.

Le joueur de 31 ans a partagé ses réflexions sur le mouvement;

« Assez excité de jouer avec Secret. C’est une formation parfaite pour mon style de jeu, et Puppey a toujours été quelqu’un avec qui j’ai voulu jouer ces 10 dernières années. J’adore les chameaux et j’ai hâte d’être frappé par Puppey.



Iceiceice est passé très près de remporter AniMajor avec Evil Geniuses. Cependant, The International 10 a été une grosse déception pour la partie américaine. Espérons que Secret soit une équipe bien adaptée pour Daryl.

Le roi revient au milieu

SumaiL va enfin jouer son rôle naturel. Il jouait le premier rôle pendant son mandat chez OG pour faire de la place à Topias Miikka « Topson » Taavitsainen dans la voie médiane. Cependant, dans Team Secret, il peut jouer de manière agressive et s’adapter assez rapidement aux nouveaux coéquipiers et à leur style de jeu. SumaiL avait toute l’expérience à OG et jouait assez bien pour passer la phase d’élimination. Malheureusement, la défaite au troisième tour dans les brackets inférieurs de la compétition a forcé OG à se retirer. Team Secret est la nouvelle opportunité du roi d’affronter les meilleurs et de gagner.

Avec Michał « Nisha » Jankowski passant au rôle de porteur, Clement « Puppey » Ivanov jouant un rôle de soutien et Yazied « YapzOr » Jaradat continuant avec l’équipe, Secret a une solide formation pour la nouvelle saison.

Imagerie caractéristique : Secret d’équipe/ESL