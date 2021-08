ICHI soutient Ren dans la mise à disposition de pièces stables pour BTC et autres ⋆ Crypto new media

Ren, un protocole de liquidité inter-blockchain, et ICHI, une plate-forme qui permet aux communautés de crypto-monnaie de créer et de gérer leur propre stablecoin non dépositaire, ont annoncé un nouveau partenariat pour rendre les stablecoins décentralisés disponibles pour Bitcoin, Dogecoin, Zcash et d’autres communautés de crypto-monnaie. .

Le protocole d’autorité monétaire décentralisée (DMA) d’ICHI facilite les communautés crypto dans la création d’un stablecoin qui est soutenu par un mélange de sa propre pièce native et de stablecoins fiat-backed. Cela augmente la demande pour la pièce native de chaque communauté et garantit que la valeur reste verrouillée dans la communauté.

La nouvelle intégration permettra à ICHI de créer un stablecoin pour les crypto-monnaies populaires, notamment DOGE, BTC et autres, que RenVM apporte à Ethereum. Cela permettra à ces crypto-monnaies d’être utilisées dans les applications DeFi à travers l’écosystème blockchain.

« Ce partenariat est une étape clé pour permettre le mouvement fluide de la liquidité entre n’importe quelle blockchain. Le protocole d’ICHI crée de la valeur pour toute partie prenante au sein des communautés Bitcoin, Dogecoin, Digibyte ou autres que nous soutenons en encourageant l’adoption et l’utilisation de ces jetons et en redonnant de la valeur à la communauté sous forme de rendement.

– Michael Burgess, Ren COO

En plus de permettre à tout projet de cryptographie de créer un stablecoin interne, le protocole d’ICHI, entièrement audité par Quantstamp, fournit à chaque communauté crypto les outils nécessaires pour gérer sa propre économie. Cela inclut l’établissement d’un trésor gouverné par la communauté créé grâce à la frappe de « oneTokens ».

Le oneToken de chaque communauté devient surdimensionné lorsque le montant de la trésorerie de la communauté dépasse le montant des oneTokens émis existants ; cela se produit parce que la communauté investit dans des projets DeFi pour obtenir un rendement.

« Tant que chaque communauté n’aura pas le contrôle total de son propre argent, la vision de Satoshi Nakamoto d’un« système de paiement électronique purement peer-to-peer » ne se réalisera pas. Nous sommes ravis de nous associer à Ren pour offrir aux communautés une autonomie sur la façon de dépenser, d’investir, d’économiser et d’utiliser autrement leur argent pour encourager la croissance évolutive et durable de DeFi.

– Bryan Gross, ICHI

Un stablecoin est une crypto-monnaie conçue pour maintenir une valeur stable de 1 $. Le marché actuel des pièces stables dépasse désormais 100 milliards de dollars alors que les commerçants se tournent vers l’USDC et le Tether comme moyen de réduire l’exposition au milieu des baisses des prix du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies. Pourtant, ces pièces stables mettent en réalité l’économie de la cryptographie en danger en augmentant la gravité de ces baisses du marché. C’est parce que les crypto-monnaies sont vendues pour les frapper… et que la pression de vente diminue la valeur de ces crypto-monnaies (un peu comme la vente d’une action diminue la valeur de cette action).

Ce partenariat fait suite à la collaboration entre ICHI, Ren et ConsenSys pour développer un stablecoin pour Filecoin. Depuis son lancement en juin, plus de 2 millions de dollars en pièces stables oneFIL ont été frappés. ICHI a également lancé avec succès des pièces de monnaie internes pour 1 pouce Network, Fuse Network et Wing Finance.