Ichnos Sciences attend avec impatience un partenariat pour un autre actif auto-immun ISB 830 suite à l’accord de licence avec l’anticorps monoclonal Almirall ISB 880

Ichnos Sciences attend avec impatience plus de partenariats pour ses actifs innovants, en particulier pour son autre actif auto-immun – ISB 830 suite à son accord de licence exclusif avec Almirall pour l’antagoniste IL-1RAP ISB 880 récemment.

Ichnos Sciences est une filiale à 100 % de Glenmark, qu’elle a cédée en 2019 en une société de biotechnologie basée aux États-Unis. Ichnos Sciences se concentre sur les produits biologiques et dispose de 5 actifs en oncologie et 2 en immunologie (actifs pour les maladies auto-immunes).

Selon les termes de l’accord, Almirall assumera le coût total et la responsabilité du développement et de la commercialisation mondiaux du composé pour toutes les indications de maladies auto-immunes.

Ichnos recevra un paiement initial de 20,8 millions d’euros ainsi que des paiements d’étapes de développement et commerciaux supplémentaires et des redevances échelonnées basées sur les futures ventes mondiales. Ichnos conservera les droits des anticorps agissant sur la voie IL-1RAP pour les indications en oncologie.

Ichnos Sciences Inc est une société mondiale de biotechnologie développant des produits biologiques innovants en oncologie et dans les maladies auto-immunes et Almirall SA est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la santé de la peau

« Entre Glenmark et Ichnos Sciences, il s’agit de notre huitième accord de licence dans le domaine de l’innovation au cours des deux dernières décennies, ce qui fait de nous les pionniers de la recherche pharmaceutique dans l’industrie pharmaceutique indienne. Au cours de ces huit transactions, Glenmark a reçu environ 250 à 300 millions de dollars en espèces en accordant des licences de molécules innovantes (propriétés intellectuelles) au fil des ans à des sociétés pharmaceutiques. Ichnos dispose également d’un autre atout auto-immun, à savoir l’ISB 830 pour lequel nous recherchons des partenaires au fur et à mesure que nous avançons. Le reste du portefeuille de produits est en oncologie, tous biologiques. En ce qui concerne la suite de cet accord, l’avantage est que nous obtenons des liquidités gratuites qui nous aideront à réduire nos dettes », a déclaré Glenn Saldanha, président et directeur général de Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

«À l’avenir, nous chercherons des accords en oncologie et pour le reste des actifs auto-immuns. Maintenant qu’Ichnos est indépendant et a conclu cet accord, il devrait y avoir plus de partenariats de licence à l’avenir. L’objectif principal d’Ichnos est l’oncologie. Pour cet accord, le paiement initial est d’environ Rs 180 crores (23,5 millions USD ou 20,8 millions d’euros) et des paiements échelonnés sur la réalisation d’étapes clés », a-t-il ajouté.

L’ISB 880 est un anticorps monoclonal de haute affinité entièrement humain qui cible l’IL-1RAP humaine. Le blocage d’IL-1RAP abroge simultanément plusieurs facteurs de maladie parmi la famille IL-1 de récepteurs de cytokines pro-inflammatoires, y compris IL-1R, IL-33R et IL-36R, différenciant l’ISB 880 des thérapies de blocage de cytokine unique. Ces cytokines ont été impliquées dans de nombreuses maladies auto-immunes, ouvrant des opportunités pour que l’ISB 880 soit positionné dans de larges indications de maladie. Des travaux permettant l’IND ont été menés et des dépôts auprès des autorités réglementaires sont en cours d’élaboration.

« Il s’agit d’un pas en avant passionnant pour Ichnos alors que nous nous concentrons davantage sur l’oncologie et accélérons le pipeline d’anticorps multispécifiques sur la base de notre plate-forme exclusive BEAT », a déclaré Cyril Konto, MD, président et PDG d’Ichnos.

« L’antagoniste ISB 880 anti-IL-1RAP illustre les capacités de base d’Ichnos dans la découverte et la fabrication de produits biologiques, ainsi que sa stratégie pour faire progresser un pipeline avec des actifs potentiels de premier ou de premier ordre. L’excellente équipe d’Almirall est bien placée pour faire passer l’ISB 880 aux tests et au développement dans le but de fournir ce nouveau traitement potentiel aux patients », a-t-il ajouté.

« Compte tenu de son nouveau mécanisme d’action, nous pensons que l’ISB 880 a un grand potentiel pour traiter les patients mal desservis dans une gamme de maladies dermatologiques auto-immunes », a déclaré Karl Ziegelbauer, Ph.D, CSO d’Almirall.

« Nous sommes impatients de commencer à travailler sur l’ISB 880 et sur la base des données importantes générées par Ichnos, nous prévoyons de lancer la première étude chez l’homme au cours du premier semestre 2022 », a-t-il ajouté.

Ichnos, dont le siège est à New York, fait progresser rapidement un pipeline de nouveaux candidats de première classe au stade clinique conçus pour traiter des maladies complexes et traiter les patients de manière holistique. Avec sa plate-forme technologique brevetée BEAT1, Ichnos Sciences a pour mission de fournir des thérapies curatives révolutionnaires qui prolongeront et amélioreront la vie, écrivant un nouveau chapitre des soins de santé.

Ichnos continue de faire progresser son portefeuille d’anticorps multispécifiques en oncologie, avec l’actif principal, ISB 1342, un anticorps bispécifique CD38 x CD3, en phase 1, et ISB 1442, un anticorps bispécifique biparatopique 2+1 CD38 x CD47, dans le cadre de l’IND 1 Engagement bispécifique par les anticorps sur la base des études sur les récepteurs des cellules T. Les deux molécules sont étudiées en tant que traitements potentiels pour les patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire et d’autres hémopathies malignes exprimant CD38. Des actifs supplémentaires de la plate-forme BEAT peuvent être consultés sur la page pipeline du site Web d’Ichnos.

Le parcours d’innovation de Glenmark s’étend sur les deux dernières décennies avec sa première molécule, le GRC 3886, qui a été concédée sous licence à Forest Laboratories pour 35 millions de dollars, y compris les paiements initiaux et d’étape, en 2004. Au cours des années avant la scission d’Ichnos, Glenmark a vu six autres accords de licence pour ses actifs innovants, ce qui a été une étape importante dans l’industrie pharmaceutique indienne.

Almirall est une société biopharmaceutique mondiale dont le siège est à Barcelone.

