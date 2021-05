Ici en Inde, on a l’impression que Covid-19 va tous nous tuer ⋆ .

Un homme passe devant des bûchers funéraires de victimes de Covid-19 au crématorium de Gazipur le 28 avril 2021 à New Delhi, en Inde (Photo: SIPA USA / PA)

Vous aurez vu des informations selon lesquelles la situation ici à New Delhi a radicalement changé au cours des 10 derniers jours.

J’ai 31 ans, un homme en bonne santé et travaille généralement comme directeur des ventes pour une entreprise privée de commerce électronique. Mais il y a un peu plus de deux semaines – lorsque les choses ont commencé à paraître inquiétantes – j’ai commencé comme bénévole pour la Chambre de commerce mondiale sikh, aidant à fournir des bouteilles d’oxygène à ceux qui en avaient besoin.

La situation est devenue impossible. Les gens ont réservé des bouteilles d’oxygène à l’avance ou ont demandé que des bouteilles vides soient remplies – mais je n’ai plus jamais entendu parler d’eux. Qui sait ce qui leur est arrivé.

Les bouteilles sont maintenant vendues pour des milliers de roupies, jusqu’à 200 £ à 300 £ pour une bouteille de 20 litres.

Je n’ai jamais pensé que je verrais une crise de cette ampleur de ma vie. Voir mon mon oncle essayer désespérément de haleter pour une simple bouffée d’oxygène a été déchirant.

Cela ressemble soudainement à une guerre à l’entrée principale de chaque hôpital. Enfants, jeunes, personnes âgées… personne n’est épargné par Covid-19.

Je me sens mal dans l’estomac en entendant des histoires de gens au sujet de leurs proches qui meurent quotidiennement, plaidant pour un lit d’hôpital. Criant aux médecins: “S’il vous plaît, sauvez ma mère, elle a besoin d’oxygène!”

Mon oncle a été testé positif à la maladie vers le 17 avril et pendant que notre famille cherchait un lit pour lui, je craignais que nous n’en trouvions pas à temps.

Quand il a été admis à l’hôpital, j’ai craint que nous ne pourrions plus jamais le revoir car le personnel médical est surchargé de travail et les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer. Nous avons dû compter sur WhatsApp et les appels pour le vérifier.

Malheureusement, nous avons perdu mon oncle de 84 ans à Covid-19 cette semaine.

Seules deux personnes – son fils et son gendre – ont été autorisées à assister aux funérailles et à ses derniers rites. Le reste d’entre nous a assisté à un appel vidéo et le corps a été incinéré le lendemain.

Mais mon chagrin personnel est une goutte dans l’océan. Les gens meurent dans les halls des hôpitaux, dans les maisons, dans les rues – c’est le chaos ici. Comme un cauchemar vivant. Je vois la mort partout où je vais.

On a l’impression que Covid-19 va tuer tout le monde si quelque chose n’est pas fait – c’est à quel point la situation est effrayante.

Je vis avec ma mère, 56 ans, et ma femme, 30 ans, et elles ont toutes deux été testées positives il y a neuf jours. Au début, ils n’avaient que de la fièvre, mais elle s’est ensuite transformée en courbatures sévères, forte fièvre, étourdissements et fatigue.

Des patients positifs au coronavirus Covid-19 sont vus dans une salle de banquet temporairement transformée en centre de soins à New Delhi le 29 avril 2021 (Photo: . via .)

Nous avons tous paniqué. Je me sentais impuissante car je ne trouvais pas de médecin à consulter. Nous nous sommes immédiatement isolés dans différentes pièces de la maison. Je cuisine pour eux et je laisse de la nourriture en dehors de leur chambre à distance. Ils semblent bien récupérer pour le moment.

La plupart des membres de ma famille vivent dans différentes parties de Delhi et presque tous les 25 membres de ma famille – dans six ménages différents – ont des membres de leur famille qui ont été testés positifs.

Deux d’entre eux ont dû être hospitalisés et malheureusement un seul d’entre eux a pu trouver une chambre à l’hôpital dans laquelle des bouteilles d’oxygène étaient disponibles. Heureusement, j’ai réussi à faire livrer une bouteille d’oxygène à mon autre parent par l’intermédiaire de notre chauffeur.

Mais je crains que d’autres morts dans mon cercle ne soient qu’une question de temps.

Comme je suis actuellement en isolement, je suis incapable de sortir physiquement pour livrer les bouteilles, j’ai donc aidé à distance ceux qui ont besoin d’oxygène, de médicaments ou de nourriture.

Je passe plusieurs heures par jour sur mon téléphone et mon ordinateur à organiser les fournitures. Je reçois des appels au milieu de la nuit. Nous tous, bénévoles, travaillons 24 heures sur 24. Malheureusement, mon travail de vente a été interrompu en raison de la situation actuelle et cela met nos vies à rude épreuve, donc nous avons maintenant un manque d’argent à craindre également.

Il y a seulement trois jours, j’ai reçu un appel d’une personne dont la tante était critique – son taux d’oxygène avait chuté – et il a demandé de l’aide pour lui trouver un lit dans un hôpital.

Après avoir passé des appels pendant plusieurs heures en contactant tous les endroits possibles, aucun lit n’était disponible nulle part. À ce moment-là, j’ai reçu un message pour dire que leur tante était malheureusement décédée.

Je ne pouvais pas m’empêcher de me sentir coupable même si cela était hors de mon contrôle.

Ma santé mentale en souffre; J’ai peur, anxieux et je ne sais pas quoi faire.

Je connais beaucoup de personnes qui sont décédées récemment de Covid-19, certaines au début de la trentaine et c’est parce qu’elles ne pouvaient pas trouver les produits de première nécessité pour se faire soigner.

Il ne s’agit pas seulement de frapper ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents, Covid-19 ne fait pas de discrimination, si vous êtes malchanceux et que vous ne recevez pas de traitement, cela vous tuera.

Je pense que les décès sont même beaucoup plus élevés que les 115 par heure rapportés dans les nouvelles. Alors que le gouvernement dit que plus de 3 000 personnes meurent chaque jour, je crois fermement de la part des gens sur le terrain à qui je m’adresse régulièrement, que c’est plus.

Il n’y a littéralement plus d’espace pour garder les corps. Dans certains cas, jusqu’à 10 corps sont transportés dans une seule ambulance pour une crémation de masse. Dans un seul lieu de crémation, ils brûlent des centaines de corps par jour.

J’ai entendu parler de cas où, parce que le corps est emballé dans un kit de protection personnelle et sécurisé, la mauvaise personne est donnée à des proches.

Vue d’un sol montrant des bûchers funéraires lors d’une incinération massive de victimes, décédées des suites de la maladie à coronavirus, dans un crématorium de New Delhi le 26 avril (Photo: NurPhoto / PA Images)

Dans un cas que je connais, certains proches ont été forcés de demander aux autorités de faire la crémation et de leur montrer via un appel vidéo WhatsApp parce qu’ils avaient été testés positifs et s’isolaient – incapables de quitter la maison de peur d’infecter les autres.

C’est un triste état de choses.

Bien que ma mère et ma femme soient sur la voie du rétablissement, j’ai toujours peur. S’ils s’aggravent ou prennent un virage soudain, où vais-je les amener à l’aide?

Je redoute aussi d’avoir à nouveau Covid-19 moi-même – j’ai été testé positif il y a cinq mois, mais je souffre toujours d’effets secondaires, comme l’essoufflement et la léthargie.

Qui sait quand ma famille recevra le vaccin.

Les vaccins étaient administrés à plus de 60 ans, il y a un mois, puis à plus de 45 ans, mais les stocks s’épuisent. En fait, moins de 10% de la population indienne a été vaccinée contre Covid-19.

Nous dépendons du gouvernement – ils ont permis à tous les adultes de commencer à s’inscrire pour la vaccination à partir du 1er mai, mais cela semble trop peu, trop tard.

Au total, pour que l’ensemble des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde se fasse vacciner, cela pourrait prendre plus d’un an ou deux, c’est donc également une préoccupation majeure.

La distanciation sociale est un simple mythe – c’est pourquoi nous sommes dans une si mauvaise voie. Je vois tellement de gens qui ne portent pas de masques. Une grande partie de la responsabilité incombe au gouvernement pour qui, selon lui, les élections et les rassemblements sont plus importants.

Après un récent grand événement à Haridwar – qui est près de Delhi – des centaines de personnes sont retournées à Delhi et dans d’autres régions du pays et il y a eu une énorme augmentation des cas. Cela aurait pu être évité et nous pourrions sauver des vies dès maintenant.

Le gouvernement a eu 15 mois pour préparer la meilleure infrastructure médicale, mais tout ce qu’il a fait, c’est en parler – et aujourd’hui, on a l’impression que nous sommes tous seuls.

Si les installations avaient été mieux préparées avec des approvisionnements en oxygène et de meilleures infrastructures, nous constaterions moins de décès.

Nous n’avons pas les soins médicaux dont bénéficient des pays comme le Royaume-Uni. Quand j’entends mes amis et ma famille au Royaume-Uni se plaindre du NHS, je leur dis d’essayer de vivre en Inde et ils apprécieraient ce qu’ils ont.

La première vague de Covid-19 en septembre dernier ne s’est pas sentie aussi mal, mais après cela, il y avait tellement de gens qui se sont réunis en grands groupes. Le gouvernement n’a pas imposé un autre verrouillage assez rapidement cette année et beaucoup de gens ici sont rebelles; certains ne semblent tout simplement pas s’en soucier.

J’aurais aimé vivre ailleurs qu’à Delhi en ce moment. J’ai vraiment le sentiment que les choses vont empirer en Inde. Je crains tous les jours pour ma famille, je veux juste la garder en sécurité et protégée.

Des organisations caritatives britanniques telles que Khalsa Aid fournissent des bouteilles d’oxygène et nous en sommes très reconnaissants. Si les gens au Royaume-Uni souhaitent faire un don pour obtenir plus d’oxygène, visitez ici.

S’il vous plaît, si vous pouvez épargner l’argent, aidez-nous à traverser cette terrible pandémie qui va en anéantir des milliers d’autres.

Comme dit à Minreet Kaur.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à angela.pearson@metro.co.uk.

