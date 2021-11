11/12/2021 à 05:00 CET

Luis Rendueles

Un dessin au crayon, incertain, au trait presque enfantin. Macarena Díaz, la mère de David, reconstitué dans un article publié par CASO ABIERTO, la chaîne de presse et d’événements de Prensa Ibérica, ses souvenirs du lieu où il a laissé le corps de son fils Antonio David Barroso, un handicapé de 15 ans, il y a deux mois. La police est toujours à la recherche du corps du garçon alors que sa mère, qui souffre de trouble bipolaire et n’a pas pu fournir plus de détails aux chercheurs, il est en liberté provisoire dans sa maison familiale à Morón de la Frontera (Séville).

Le dessin réalisé par la femme lors de son admission au unité psychiatrique de l’hôpital de Ségovie montre une route et un virage à droite. La femme écrivez le mot DUC là. A gauche de la route, la mère de l’enfant disparu dessine un hôtel et à côté un immeuble. Devant lui, écrivez qu’il y a un champ et dessinez le poubelle, gris, où, selon sa déclaration devant la garde civile, il a jeté le corps de son fils. Dans son illustration, la femme y écrit le nom de l’enfant, DAVID. Dans la zone supérieure, la femme ajoute une caravane et écrit le nom ACCOUDOIR, pour indiquer l’endroit où elle a laissé une partie du fauteuil roulant de son fils.

Le fauteuil roulant

En haut du dessin qu’elle a fait pour tenter d’amener la police à retrouver son fils, Macarena ajoute : « Je quitte cette ville, je continue pendant une heure environ. J’entre dans une autre ville et laisse la voiture« En référence au fauteuil roulant de son fils, qui n’est pas apparu non plus. La femme n’a pas pu ajouter grand-chose de plus. Épuisée et médicamentée, la femme écrit à côté de son dessin : » Je finis à 5h40. Je pense que c’est mon information la plus complète aujourd’hui. « Dans sa déclaration, la mère de l’enfant disparu a expliqué que laissé le fauteuil roulant dans un parking sur batterie, près de l’endroit où il a abandonné son fils. Le président n’a pas paru non plus.

Les enquêteurs continuent de rechercher le corps de David Barroso dans les décharges de Valdemingómez et Pinto, où vont les déchets générés dans les quartiers de Madrid où la femme a pu abandonner le cadavre de son fils. Dans sa déclaration à la police, Macarena a expliqué que « je ne voulais pas laisser mon fils dans le conteneur, mais je ne savais pas quoi faire ». La femme dit que le 12 septembre, elle a quitté son domicile à Morón de la Frontera (Séville) avec son fils décédé.

Après un voyage erratique, avec arrêt dans un hôtel à Talavera de la Reina (Tolède), Macarena a dit qu’elle se souvenait qu’elle avait traversé Arroyomolinos, Navalcarnero et Alcorcon, toujours avec son fils dans la voiture. Si ses souvenirs sont vrais, il aurait laissé le cadavre de David dans une benne grise entre Alcorcón et l’entrée de Madrid. Le dessin qu’il a fait depuis sa chambre dans l’unité de psychiatrie tente de donner plus d’indices sur l’endroit où il a laissé le corps de son fils.

Après avoir jeté le cadavre, la femme se souvient seulement que « J’ai traversé des tunnels » et il est arrivé à la station-service de Carabias (Ségovie) où « j’ai ressenti le désir de raconter ce qui s’était passé ». Il l’a fait à un employé de la station-service, qui a donné un avis d’urgence.

Maison de campagne

Les enquêteurs ont suivi les caméras de sécurité des autoroutes et des rocades et ont déterminé que la mère a pu se débarrasser de l’enfant entre 00h35, il a quitté Talavera de la Reina et 2h15 du matin, lorsque les caméras l’ont déjà enregistré. en direction de Madrid à la Casa de Campo et plus tard sur la M-30. La section d’intérêt particulier se déroule dans la zone de l’A-5 à l’entrée de Madrid, sur l’Avenida de Portugal. La femme prend 16 minutes sur un tronçon qui ne devrait pas vous prendre plus de cinq.

David et sa mère, Macarena Díaz. | UN DOSSIER OUVERT

Macarena avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et a reçu de l’aide des services sociaux s’occuper de son fils David, à qui elle a consacré toute sa vie. Dans ses déclarations aux enquêteurs, la femme a assuré qu’une partie de sa famille avait tenté de l’empoisonner et de la droguer. Il a d’abord déclaré que il avait tué son fils en lui injectant une seringue avec de l’eau; plus tard, que David est mort dans sa maison, produit d’une fièvre. Ces derniers temps, en outre, la femme avait également connu une forte conversion religieuse et se rendait presque quotidiennement à l’église.

Visite du curé

Les chercheurs sont venus porter à un curé de sa commune, avec qui elle avait beaucoup de confiance et à qui elle a demandé de bénir sa maison, jusqu’au lit d’hôpital où elle a été admise pour tenter de rappeler à la femme autre chose, sans succès.

En plus d’essayer de plonger dans les souvenirs de la femme, les enquêteurs ont suivi les caméras de sécurité et reconstitué la quasi-totalité de l’itinéraire qu’elle a parcouru depuis sa sortie de chez elle jusqu’à son arrivée à la station-service Carabias. Ainsi, ils ont découvert que Macarena a passé, déjà sans son fils, par un hôtel à Riaza avant d’arriver à la station-service, ce qui viendrait étayer son histoire, alors qu’elle avait dit que la ville où elle se trouvait s’appelait IZAN, un endroit qui n’existe pas.