“Ici je suis un peu plus fort que Rémy”

26/06/2021 à 16h29 CEST

Adrià Léon

Nouvelle pole position pour Raul Fernández, qui a battu son coéquipier et rival ultime, Remy Gardner, au jeu psychologique. Les pilotes Red Bull KTM Ajo étaient à nouveau quelques dixièmes au-dessus de leurs rivaux et courent comme meilleurs candidats gagner la course de demain.

Le jeune pilote espagnol a dissipé les doutes qui s’étaient créés autour de lui après l’erreur qui l’a laissé hors course au Sachsenring en poursuivant Remy en tête de la course. “Je suis très satisfait d’avoir obtenu la pole. La dernière course a été très difficile et celle-ci j’ai pris comme quelque chose de très spécial. Je suis revenu très fort et nous sommes en hausse, dominant les essais libres », a commenté Raúl après avoir terminé la Q2.

Dans la perspective de la course de demain, la KTM n°25 est claire : « On va se battre avec Remy. Je pense que je suis un peu plus fort que lui ici, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver et encore moins avec lui, qui fait tout bien. . Demain on essaiera tout”.