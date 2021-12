Pour ce qui est de sa production d’albums distinguée, tout le monde connaît l’œuvre de Marvin Gaye Que se passe-t-il et Allons-y, des disques qui sont devenus des jalons dans sa carrière unique. Mais creusez un peu plus dans son catalogue et vous trouverez Here, My Dear. C’est un album qui a été décrit comme « le règlement de pension alimentaire le plus toxique du 20e siècle », mais ce n’est pas l’essentiel.

Il s’agit d’un opéra de l’âme, une déclaration crue à cœur ouvert qui raconte l’histoire de l’amour et de la perte d’un couple dans les termes les plus crus – le couple étant Marvin Gaye et son épouse Anna, la sœur du fondateur de Motown, Berry Gordy. L’album est né après la liaison de Gaye et sa séparation d’avec Anna, et leurs avocats ont conclu un accord pour que Gaye appauvri donne le produit de son prochain album à son ex-femme.

Enregistré en 1977 et sorti le 15 décembre 1978, à la suite de la dispute amère de Gaye avec Motown, Here, My Dear a rencontré un accueil souvent tiède, à son grand dégoût. C’était d’autant plus décevant compte tenu de l’engagement émotionnel que Gaye avait pris pour une description souvent douloureusement poignante d’une histoire d’amour qui commence par le bonheur et se termine par de tristes récriminations.

Considéré comme l’album de rupture ultime. Ici, My Dear a vu Gaye porter son âme, sans égard aux tendances ou aux goûts actuels, mais avec un abandon artistique. L’album, qui est entré dans les charts américains le 6 janvier 1979, n’a produit qu’un seul modeste single R&B dans le Top 30 « A Funky Space Reincarnation ». Le LP lui-même n’a atteint que la 26e place de la liste pop et la 4e place du R&B. Une réédition élargie de 2007 a contribué à sa plus large appréciation, et avec le temps, Here, My Dear est devenu un opus émotionnel et déchirant qui figure parmi les plus belles œuvres de Gaye.

