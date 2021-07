“Ici on va s’arracher des têtes”

27/07/2021

Le à 18:26 CEST

Enmanuel Reyes Pla, un boxeur représentant l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo, est à un pas de la médaille. Reyes a réussi à accéder aux quarts de finale après après avoir battu l’actuel vice-champion olympique, le Kazakh Vassily Levit.

Après sa victoire, le boxeur a parlé à COPE, où il a clairement fait savoir qu’il était venu à “arracher des têtes“.” Ils ont dit qu’un typhon allait arriver aujourd’hui, n’est-ce pas ? Eh bien, voici le typhon Enmanuel qui frappe“, c’est comme ça que ça a commencé.

L’intervieweur l’a interrogé sur le combat qu’il venait de jouer et Reyes a reconnu que “c’était un combat technique au premier tour”, mais que comme il connaissait bien son rival, il a pu faire ce qu’il avait en tête : “Il m’a coupé, mais bon, ce n’était pas une situation grave et on s’en est sorti. On a sauté d’un coup et encore pour chercher les points. Là, j’étais bloqué”il a continué.

Interrogé sur le prochain combat qui serait contre son compatriote, le boxeur a répondu ainsi : « Oui, oui, on y va, non ? Mon respect pour Julio, mais là on va s’arracher des têtes, Alors demain, pas après-demain, je ne sais pas quand ce sera, on donnera tout pour la médaille d’or. Pour l’Espagne, qui était le pays qui me donne maintenant l’opportunité d’être olympien, alors allons-y avec tout“.

Enfin, il a tenu à préciser qu’il voulait tout donner à l’Espagne, pour tout ce que le pays lui avait donné : “Toutes les assurances, nous allons tout retourner en Espagne« Et il a fini par dire que « sure assurance » sonnerait l’hymne de l’Espagne à Tokyo.