“Ici on va se casser les têtes” et autres perles prononcées lors des Jeux Olympiques

09.08.2021 à 3h38 CEST

Les Jeux olympiques de Tokyo, le plus difficile et le plus décaféiné de l’histoire En raison de la pandémie de coronavirus, ils ont clôturé ce dimanche avec des représentations et phrases à retenir.

Du “ici on va se crever des têtes” du boxeur espagnol Enmanuel Reyes Pla à “après ma performance, je ne voulais pas continuer” de Simone Biles, qui a mis la santé mentale des athlètes d’élite à l’honneur.

“ILS ONT DIT QU’UN TYPHON ENTRAIT AUJOURD’HUI, N’EST-CE PAS ? PARCE QUE VOICI LE TYPHON ENMANUEL QUI DONNE DES BÂTONS. MON RESPECT POUR JULIO, MAIS ICI NOUS ALLONS COMMENCER LES TÊTES”

Emmanuel Reyes Pla a besoin de très peu pour grandir. Il est comme ça. Et si vous ajoutez ça à ses débuts aux Jeux Olympiques gagné par KO au deuxième tour al, jusqu’à Tokyo 2020, médaillé d’argent comme le Kazakh Vassiliy Levit & mldr; le shaker a été secoué.

Dans les premiers jours des Jeux, le typhon Nepartak a menacé la dispute de certains des événements de la même, mais C’est Emmanuel qui s’est proclamé typhon et, interrogé sur la difficulté de son prochain rival, a laissé une phrase emblématique, rehaussé de son accent cubain – né à La Havane et nationalisé espagnol – : “Ici on va s’arracher des têtes.”

De l’inconnu à la tendance. Une étoile est née pourtant son histoire s’est terminée brusquement en quarts de finale, tombant avec polémique contre le Cubain Julio La Cruz. “Le combat était un vol. Ils l’ont politisé”, a déclaré le combattant espagnol.

“APRÈS MA PERFORMANCE, JE NE VOULAIS PAS CONTINUER. JE DOIS ME CONCENTRER SUR MA SANTÉ MENTALE. JE PENSE QUE LA SANTÉ MENTALE EST PLUS PRÉSENTE DANS LE SPORT EN CE MOMENT”

Simone Biles est revenue pour arrêter le monde du sport. Mais cette fois, elle est allée au-delà après avoir abandonné le deuxième jour de compétition, submergée par la pression. Il a subi un épisode de déconnexion corps-esprit qui l’a empêché de faire ses exercices. Il n’a participé qu’à la finale à la barre, dans laquelle il n’a pas eu besoin de faire de pirouettes, et a remporté la médaille de bronze.

La gymnaste américaine a porté sur la scène olympique le problème de la santé mentale des athlètes qui Il avait déjà pris un autre participant aux Jeux, le joueur de tennis japonais, du circuit pendant près de deux mois Naomi Osaka.

Sa phrase était et ses mouvements étaient le centre d’information pendant des jours. Il a mis sur la carte un problème dont souffrent plusieurs athlètes, mais en silence.

« CE QUI SE PASSE DANS LE TATAMI, RESTE DANS LE TATAMI »

“What Happens in Vegas, stays in Vegas” appliqué au sport. La Française Clarisse Agbegnenou a remporté la médaille d’or de judo en -63 kilogrammes contre son amie, la Slovène Tina Trstenjak, et a tenu à préciser avant le combat que leur syndicat n’allait pas affecter.

Ils avaient également des comptes en attente. A Rio 2016, le résultat a été le contraire. Alors, attachez.

« JE SUIS ICI POUR REPRÉSENTER LES DROITS DES FEMMES EN AFGHANISTAN ET DANS TOUS LES PAYS O LES GENS PENSENT QUE LES FEMMES N’ONT AUCUN DROIT”

Les Jeux olympiques de Tokyo étaient historiques. En plus d’être contestée en pleine pandémie de coronavirus, car ils comprenaient une équipe de réfugiés.

De plus, le Comité International Olympique (CIO) a permis aux athlètes de faire des expressions de nature politique, solidaire ou sociale. sur le terrain de jeu, à condition qu’elle ait lieu avant le début de la compétition ou sa présentation, et à condition que l’expression ou le geste soit conforme aux principes fondamentaux de l’Olympisme.

Cela a conduit à des revendications contre le racisme, à genoux avant le début des jeux, et la phrase de Masomah Ali Zada. Nécessaire bien qu’étant déjà en 2021.

“J’ALLAIS RENCONTRER SAM (KENDRICKS) À LA VILLA POUR PRENDRE UN CAFÉ, MAIS JE PARLAIS À MA PETITE AMIE PENDANT LONGTEMPS ET JE NE POUVAIS PAS. ALORS GRÂCE À ELLE NOUS N’ÉTÉ PAS ENSEMBLE”

Le coronavirus a marqué l’agenda de certains Jeux Olympiques qui malgré cela ont pu se développer jusqu’au bout. Il y a eu des cas d’athlètes au sein du village olympique, mais ils n’ont pas empêché leur différend. Parfois, par chance.

Comme cela est arrivé à l’athlète suédois Armand Duplantis, à qui un appel téléphonique avec sa petite amie l’a libéré d’au moins un contact étroit avec un, et finalement ne pas remporter la médaille d’or au saut à la perche.

“ÇA SIGNIFIE QUE JE SUIS VIEILLI”

Lorsque vous battez un record de longévité, vous pouvez obtenir la bonne ou la mauvaise partie. Ce dernier a fait, oui, comme une blague, le canoéiste Thérèse Portela après qu’on lui ait demandé ce que cela signifiait pour elle de participer à ses quatrièmes Jeux olympiques.

Des JO où, parlant de longévité, l’espagnol ‘Chuso’ García Bragado a battu le record avec huit participations à 51 ans.

“JE LES A DONNÉS À UN FAN. ILS SENTENT TRÈS MAUVAIS”

Un cadeau empoisonné, pensera le fan qui les a reçus. Le basketteur français Gabby Williams est sorti en zone mixte pour s’exprimer après avoir remporté la médaille de bronze en battant la Serbie. Surpris de le faire sans pantouflesmais, pour elle, elle avait une raison. Il les a donnés.

« TOUT LE MONDE A UN PLAN JUSQU’À CE QUE VOUS SOYEZ UN COUP DANS LA BOUCHE »

L’Américain Richard Torrez Junior a approuvé la phrase de Myke Tyson après avoir perdu la finale des poids lourds. Il n’était pas à l’aise pendant le combat et, bien sûr, en haut d’un ring, ça paye cher.

“JE SUIS FOU. JE SUIS GARDIEN DE BUT. C’EST NORMAL”

On a toujours dit que les gardiens de but sont des personnes différentes. Ils occupent cette position où, quand on est petit, personne ne veut se mettre. Mais ça te durcit. Et sinon, ils disent au Le gardien hongrois de water-polo Viktor Nagy, qui était l’un des coupables que son équipe a remporté le bronze en battant l’Espagne grâce au fait qu’il a arrêté deux coups avec son visage.

“MA FILLE M’A BEAUCOUP DEMANDÉ DE L’ARGENT HIER. ET J’AI DIT : ‘NON, CHÈRE, NOUS VOULONS DE L’OR’. MAIS ELLE M’A INSISTÉ QUE ‘L’ARGENT EST PLUS JOLI’. ALORS LA VOICI. ELLE L’A DEMANDÉ ET ICI JE L’AI “

Maintenant qu’il est de bon ton de retirer la médaille de dauphin du tour du cou, chose en revanche atypique dans un JO, vivre dans la défaite a plus de mérite. Et c’est que, même si vous perdez un jeu et avez l’or si proche, l’argent est une réalisation à la portée de très peu dans le monde.

Même la joueuse de volley-ball brésilienne a rendu sa fille plus heureuse avec ledit argent. Vous l’avez mieux aimé, et maintenant vous pouvez en profiter à la maison.

“LE MEILLEUR DE TOUS LES TEMPS ? QUELLE STUPIDITE. MAIS SI CE SPORT A 10 ANS. COMBIEN JE SUIS LE MEILLEUR DE MA GÉNÉRATION »

Dusan Bulut, joueur de basket-ball 3×3 pour l’équipe nationale serbeAinsi, il s’est débarrassé de la pression d’aller aux Jeux comme le meilleur. Les Serbes étaient finalement bronze.

« CENT MILLE PERSONNES mourront de COVID DANS LE MONDE PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES »

Tedros Adhanom Ghebreyesus l’a dit, directeur de l’Organisation mondiale de la santé, lors de la Session du CIO précédant les Jeux.