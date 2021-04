ICICI Bank et PhonePe s’associent pour l’émission de FASTags

Dans le cadre de ce partenariat, l’émission de FASTag se fera en utilisant UPI sur l’application PhonePe.

ICICI Bank et le portefeuille de paiement numérique PhonePe se sont associés pour l’émission de FASTag, qui facilite le paiement électronique des frais aux gares de péage.

Dans le cadre de ce partenariat, l’émission de FASTag se fera en utilisant UPI sur l’application PhonePe.

Cette intégration permet à plus de 28 utilisateurs PhonePe enregistrés de crore de commander et de suivre le FASTag ICICI Bank de manière pratique sur l’application, a déclaré ICICI Bank dans un communiqué.

Les utilisateurs de PhonePe qui sont également des clients d’ICICI Bank n’ont pas besoin de se rendre dans les magasins physiques ou les lieux de collecte de péage pour acheter un FASTag.

FASTag est une marque appartenant à Indian Highways Management Company Ltd (IHMCL), qui réalise des péages électroniques et d’autres projets auxiliaires des Autorités nationales des routes de l’Inde (NHAI).

La National Payments Corporation of India (NPCI), l’IHMCL et la NHAI travaillent ensemble pour rendre les paiements de péage des autoroutes étatiques et nationales complètement numériques.

Sudipta Roy, responsable de la banque ICICI (actifs non garantis), a déclaré: «Cette collaboration permet à des millions de clients PhonePe de demander facilement un nouveau FASTag et de le faire livrer gratuitement à leur porte.»

Il a ajouté que l’association est utile même pour les utilisateurs qui ne sont pas clients d’ICICI Bank, car elle leur permet de commander et de se recharger plus tard avec la commodité d’UPI.

PhonePe Head (Paiements) Deep Agrawal a déclaré: «FASTag a joué un rôle déterminant dans la numérisation du secteur des paiements de transit. Nous avons déjà constaté une réponse phénoménale de la part de nos utilisateurs rechargeant FASTag sur notre plateforme, avec des millions de clients rechargeant quotidiennement sur l’application. »

Il a ajouté que la recharge FASTag avait connu une croissance de 145% au cours des trois derniers mois, indiquant une augmentation des voyages interurbains à mesure que les marchés se sont ouverts après le verrouillage.

Denny Thomas, directeur de NPCI (système national de perception des péages électroniques et système de paiement compatible Aadhaar), a déclaré: «Le partenariat entre PhonePe et ICICI Bank augmentera certainement l’adoption de NETC FASTag.»

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.