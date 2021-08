ICICI Bank Germany lance un compte bloqué pour les étudiants indiens – Vérifiez les détails

Les étudiants peuvent ouvrir ce compte en ligne dans le confort de leur foyer en Inde avant leur demande de visa, sans se rendre dans une agence bancaire ICICI.

ICICI Bank Germany, qui fait partie d’ICICI Bank, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un compte bloqué numérique et instantané pour les étudiants souhaitant étudier en Allemagne. Un compte bloqué est un type spécial de compte dans lequel les étudiants sont tenus de conserver une certaine somme d’argent afin d’obtenir un certificat de confirmation de solde (BCC), une condition obligatoire pour un visa étudiant en Allemagne. Seules les banques autorisées par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères peuvent proposer le compte bloqué.

Le nouveau « Compte bloqué étudiant ICICI Bank Germany » permet aux étudiants de déposer le montant requis auprès de la banque et d’obtenir le BCC. Les étudiants peuvent ouvrir ce compte en ligne dans le confort de leur foyer en Inde avant leur demande de visa, sans se rendre dans une agence bancaire ICICI. Ce compte offre aux étudiants un compte courant gratuit, qu’ils peuvent utiliser en Allemagne. Il est également livré avec une carte de débit VISA qui peut être utilisée partout dans le monde. La carte de débit sera remise aux étudiants à leur adresse en Inde avant leur départ pour l’Allemagne.

Selon un communiqué de presse publié par la banque, ICICI Bank Germany est la première banque à offrir le double avantage d’un « compte bloqué » entièrement numérique et d’un compte courant gratuit aux étudiants. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la pratique actuelle du secteur où les étudiants ouvrent généralement ces comptes auprès de deux entités bancaires différentes et ne peuvent ouvrir le compte courant qu’après avoir atteint l’Allemagne. Le compte courant équivaut à un compte d’épargne en Inde et peut être utilisé par les étudiants pour leurs besoins bancaires quotidiens en Allemagne.

À propos du lancement, Sriram H. Iyer, responsable du groupe bancaire international, ICICI Bank, a déclaré : « Chez ICICI Bank, nous reconnaissons les exigences bancaires uniques des étudiants et nous nous efforçons toujours de les satisfaire. ICICI Bank Germany est au service de la diaspora indienne depuis plus d’une décennie. ‘ICICI Bank Germany Student Blocked Account’ est le premier compte qui offre le double avantage d’un ‘compte bloqué’ avec un compte courant gratuit aux étudiants indiens. Il propose également une carte de débit VISA qui peut être utilisée dans le monde entier.

« L’Allemagne est une destination populaire pour les étudiants indiens qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Le « compte bloqué étudiant ICICI Bank Germany » les aide à demander un « compte bloqué » et à obtenir le BCC, une condition préalable à la demande de visa allemand. Le compte courant et la carte de débit VISA les aident à faire face à leurs besoins bancaires courants en Allemagne. Les étudiants et leurs parents en Inde ont un lien étroit avec ICICI Bank. Nous sommes impatients de répondre aux besoins des étudiants pendant leurs études en Allemagne et de leurs parents en Inde pour faciliter leurs besoins bancaires à l’étranger de manière pratique, sûre et sécurisée », a-t-il ajouté.

Principaux avantages du compte bloqué :

# Processus entièrement numérique : les étudiants peuvent ouvrir le « compte bloqué » de manière entièrement numérique et transparente ; et obtenez le numéro de compte instantanément.

# Carte de débit : Les étudiants reçoivent la carte de débit VISA avant leur départ pour l’Allemagne.

# Compte courant local gratuit : les étudiants obtiennent un compte courant supplémentaire en tant que compte bancaire local pour leurs besoins bancaires quotidiens en Allemagne.

# Disponible 24h/24 et 7j/7 : la possibilité d’ouvrir numériquement un « compte bloqué » est disponible 24h/24 et 7j/7.

Les aspirants peuvent demander le « Compte bloqué étudiant ICICI Bank Germany » en quatre étapes simples :

1. Inscription auprès d’ICICI Bank Germany : Les étudiants peuvent s’inscrire sur ICICI Bank Germany via leur site Web. Une fois cela fait, un e-mail avec un lien d’authentification sera partagé avec eux. Cela active le portail d’applications et une boîte aux lettres sécurisée pour recevoir d’autres instructions, mises à jour et BCC.

2. Soumission de la candidature en ligne : les étudiants peuvent remplir les détails du formulaire de candidature en ligne, télécharger leur copie de passeport, leur justificatif d’adresse et la lettre d’admission/d’acceptation à l’université et obtenir instantanément un numéro de « compte bloqué ».

3. Financement du compte : les étudiants peuvent transférer des fonds sur leur « compte bloqué » avec le montant prérequis immédiatement en utilisant n’importe quel compte bancaire en Inde et dans un délai d’un jour après réception des fonds, ils reçoivent le BCC dans leur boîte aux lettres sécurisée et le débit VISA carte expédiée à leur adresse en Inde.

4. Activation du compte bancaire local/compte courant : les étudiants peuvent effectuer un processus d’identification vidéo en ligne rapide et mettre à jour l’adresse locale après avoir atteint l’Allemagne. Cela activera leur compte bancaire local et leur carte de débit VISA pour leurs besoins bancaires locaux en Allemagne.

