ICICI Bank lance iDelights Summer Bonanza – Offres spéciales sur diverses marques, plateformes de commerce électronique

Voici quelques-unes des offres qui peuvent être utilisées dans le cadre du «iDelights Summer Bonanza» par la banque ICICI;

ICICI Bank a imaginé le ‘iDelights Summer Bonanza’, un bouquet d’offres personnalisé pour ses clients pour l’été 2021.

Pour répondre aux divers besoins des personnes pendant l’été, allant des facilitateurs de travail à domicile aux nécessités quotidiennes, aux exigences en matière de santé et de style de vie, ces offres ont été spécialement sélectionnées. Ces offres proviennent de grandes marques du commerce électronique, de l’électronique, du luxe, de l’épicerie, des voyages, de la santé et du bien-être, du fitness, des cadeaux et de la décoration intérieure.

Les gens pourront profiter des avantages de ces offres sous la forme de remises en argent supplémentaires et de remises, qui peuvent être utilisées en utilisant les cartes de débit et de crédit de la Banque, les services bancaires en ligne, les poches et le financement durable à la consommation.

Voici quelques-unes des offres qui peuvent être utilisées dans le cadre du «iDelights Summer Bonanza» par la banque ICICI;

Marques de style de vie et de luxe

La Banque fournira 10% de remise sur les cartes de crédit, en plus des remises / remises régulières proposées par diverses marques de luxe telles que Brooks Brothers, Coach, Diesel, Kate Spade, Michael Kors, Paul Smith, Bally, Bottega Veneta, Canali , Satya Paul, The Tank et Vision Express entre autres.Avec Tata CliQ Luxury, on peut obtenir une réduction de 10% jusqu’à Rs 1,500 sur un achat minimum de Rs 3000 tous les samedis et dimanches.On peut bénéficier de 5% de réduction jusqu’à Rs 1,25,000 sur les vols charters d’Easy my trip.En outre, il y a une réduction supplémentaire de 10% sur les expériences de voyage 4D au Taj, Vivanta, Seleqtions et ama stay and Trails.Il y a aussi une offre allant jusqu’à Rs 10,000 remise sur un achat minimum de Rs 80000 sur les bijoux en diamant et de 10000 Rs sur un achat minimum de Rs 60000 sur les bijoux en or chez Kalyan Jewellers.On peut également bénéficier de 7,5 pour cent jusqu’à Rs 7500 sur un achat minimum de Rs 45000 au détail magasin ou site Web de PC Jewelers

Électronique, mobiles et ordinateurs portables

10 pour cent de remise en argent jusqu’à Rs 2000 sur les climatiseurs, les réfrigérateurs et les glacières; 5 pour cent de remise jusqu’à Rs 1500 sur d’autres produits achetés auprès de Reliance digital sur un achat minimum de Rs 10.000.Visitez jusqu’à Rs 2.500 de réduction tous les jeudis au magasin de détail Croma ou sur le site WebJusqu’à 10 pour cent de réduction sur les climatiseurs, téléviseurs, réfrigérateurs, micro-ondes et machines à laver et 10 pour cent de réduction jusqu’à Rs 1,500 sur l’achat minimum de Rs 4,999 sur les ordinateurs portables, les accessoires informatiques et informatiques de Flipkart.Offres sur l’électronique pour la carte EMI comprend toutes les grandes marques telles que Samsung, LG, Voltas, Whirlpool, appareils IFB, Bosch, Siemens, Panasonic, Eureka Forbes, Toshiba, etc.Réduction sur les smartphones allant du Samsung Galaxy M12, Samsung Galaxy M51 chez Amazon, modèles sélectionnés OPPO, au POCO sur Flipkart en passant par les cartes de crédit et les transactions EMI.

Offres spéciales sur les prêts à la consommation durables

Les clients peuvent bénéficier de jusqu’à 5% de remise en argent sur les climatiseurs des produits Haier, LG, Samsung, Panasonic Hitachi, Voltas, IFB et Bluestar.Obtenez 10% de remise jusqu’à Rs 2000 sur les climatiseurs, réfrigérateurs et glacières de toutes les marques chez Reliance numérique.

Voyager

On peut obtenir une remise en argent allant jusqu’à Rs 1250 sur les réservations de vols intérieurs tous les lundis pour les réservations effectuées via Make My Trip.En outre, on peut obtenir une réduction forfaitaire de 12% jusqu’à Rs 2000 sur une réservation minimum de Rs. 3.000 sur les vols intérieurs tous les mardis sur les réservations effectuées via Yatra.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.