ICICI Bank lance le service numérique ‘Merchant Stack’

Le prêteur vise également à fournir des services à valeur ajoutée tels que des alliances avec les principales plateformes de commerce électronique et de marketing numérique pour l’expansion de la présence en ligne.

ICICI Bank a lancé jeudi la plate-forme numérique ‘Merchant Stack’ pour cibler plus de 2 marchands de détail de crore dans le pays. La plateforme permet aux commerçants de répondre à leurs besoins bancaires au milieu de la pandémie Covid-19.

Les principales caractéristiques comprennent des facilités de crédit instantanées, un compte courant à solde nul et la gestion de magasin numérique, entre autres.

La banque a également déclaré que la limite de crédit pour les clients sera dynamique, en fonction des données numériques disponibles.

Anup Bagchi, directeur exécutif d’ICICI Bank, a déclaré: «Il y a plus de 2 marchands de crore dans le pays avec une valeur de transactions d’environ 780 milliards de dollars en 2020. Ils devraient croître rapidement dans les années à venir.»

La banque a ainsi lancé la «Merchant Stack», qui offre surtout une gamme de services bancaires «sans contact», assurant la sécurité des commerçants et de leurs clients, a-t-il ajouté.

Les commerçants de détail peuvent bénéficier de ces services sans contact, sans se rendre dans les agences de la banque, à un moment où il est conseillé aux gens de rester à la maison et de maintenir leur distanciation sociale. Ils peuvent bénéficier de ces facilités instantanément, sur InstaBIZ, l’application bancaire mobile de la banque pour les entreprises. Le prêteur vise également à fournir des services à valeur ajoutée tels que des alliances avec les principales plates-formes de commerce électronique et de marketing numérique pour l’expansion de

présence.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.