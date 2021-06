ICICI Bank lance une offre numérique globale pour les entreprises

in

Quant à savoir si la banque s’attendait à des revenus de commissions ou d’intérêts, elle a déclaré que le prêteur ne l’envisageait pas ligne par ligne et s’attend à ce que l’initiative contribue aux bénéfices globaux.

ICICI Bank a lancé mercredi un ensemble de solutions bancaires pour les entreprises et l’ensemble de leur écosystème, y compris les promoteurs, les sociétés du groupe, les employés, les concessionnaires, les vendeurs et autres parties prenantes.

La qualifiant de « ICICI STACK », la banque a déclaré qu’elle fournirait des services bancaires numériques personnalisés aux entreprises de plus de 15 secteurs tels que les services financiers, les TI/ITeS, les produits pharmaceutiques, l’acier et l’ensemble de leur écosystème. La banque a ouvert huit agences de l’écosystème pour cette initiative afin de compléter ses efforts numériques. Le prêteur prévoit de lancer quatre autres succursales au cours de l’exercice 22.

Vishakha Mulye, directeur exécutif, a déclaré : « Dans le but de répondre à l’écosystème de chaque entreprise, nous avons lancé une « pile ICICI pour les entreprises » numérique avec de nombreuses fonctionnalités inédites dans l’industrie. Nous sommes impatients de nous associer à nos clients pour les besoins bancaires de l’ensemble de leur écosystème et de libérer tout leur potentiel. »

Le deuxième plus grand prêteur du secteur privé a déclaré que les entreprises étaient plus lentes à adopter des solutions numériques par rapport au segment de la vente au détail, et a ajouté que la solution se concentrait sur les offres technologiques du nouvel âge. Soulignant l’importance de l’approche écosystémique qu’elle a adoptée, Mulye a déclaré que les entreprises avaient besoin d’un partenaire de confiance qui s’occuperait et aiderait à gérer l’entreprise de manière holistique.

« Obtenir du crédit pour une entreprise raisonnablement bonne n’est pas un problème aujourd’hui. Nous sommes assis sur des liquidités excédentaires, la demande de crédit n’est pas importante », a déclaré Mulye.

Mulye a expliqué qu’en plus de générer une demande de prêt, l’initiative aidera à amener tout un écosystème de vendeurs d’entreprises à la banque, à démarrer des relations de compte de salaire et à créer d’autres relations bancaires sur le commerce, la finance et les transactions bancaires.

Mulye a déclaré que la banque s’attendait à ce que la demande des entreprises reprenne au cours du prochain cycle économique. “Pour que l’Inde connaisse une croissance plus rapide après la pandémie, tant les investissements que la demande de consommation devront se déclencher”, a-t-elle déclaré.

La banque a connu une croissance de 13% en glissement annuel des avances des entreprises au cours du trimestre de mars de l’exercice précédent.

