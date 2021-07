ICICI Bank lance une solution bancaire complète pour les médecins

« Salute Doctors » offre aux médecins une gamme de services innovants.

ICICI Bank a annoncé aujourd’hui le lancement d’une solution bancaire complète pour les médecins, appelée Salute Doctors. Il fournit des services bancaires personnalisés ainsi que des services à valeur ajoutée à chaque médecin, de l’étudiant en médecine au consultant médical senior en passant par le propriétaire d’un hôpital ou d’une clinique.

Les solutions, majoritairement numériques et instantanées, sont conçues pour répondre aux besoins professionnels, commerciaux, de style de vie et de banque patrimoniale des médecins et de leurs familles. L’initiative est alimentée par ICICI STACK, une plate-forme bancaire numérique avec près de 500 services qui aide les clients de la banque à utiliser les services de manière numérique et transparente.

Selon un communiqué de presse, « Salute Doctors » fournit aux médecins une gamme de services innovants. One, une gamme de comptes d’épargne et de comptes courants premium pour les particuliers et les entreprises. Deux, une série de prêts spécialement organisés pour la maison, l’automobile, le personnel, l’éducation, l’équipement médical, la mise en place d’une clinique ou d’un hôpital et d’une entreprise. Trois, les premiers services à valeur ajoutée de l’industrie, qui sont offerts en association avec des partenaires, pour aider les médecins à répondre à leurs besoins en matière de style de vie, à mieux gérer la clinique/l’hôpital et à obtenir des mises à jour sur les derniers développements médicaux, à prendre en charge les besoins comptables, à développer et à acheter des fournitures médicales .

Commentant la même chose, Pranav Mishra, responsable des responsabilités, ICICI Bank, a déclaré: «Nous, à ICICI Bank, tenons les médecins en haute estime pour leur service désintéressé à la société. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée nationale du médecin, nous avons lancé les solutions bancaires « Salut les médecins » pour exprimer notre gratitude et saluer nos sauveteurs pour leur service et leur sacrifice. Cette proposition est une extension de ‘ICICI STACK’ que nous avons lancé il y a un an pour offrir tous les services bancaires numériquement à partir d’une seule plateforme. Nous avons effectué des recherches approfondies sur les médecins à différents stades de leur carrière – depuis les étudiants en médecine, les médecins seniors et les propriétaires d’hôpitaux / cliniques – pour comprendre leurs besoins bancaires.

« Sur la base de nos informations de recherche, nous avons créé une proposition à 360 degrés qui apporte une multitude de services instantanés et numériques, personnalisés pour les médecins à différentes étapes de leur carrière. Par exemple, nous avons des prêts d’éducation spécialement organisés pour les médecins, des prêts d’équipement médical pour de nouveaux achats et des équipements médicaux remis à neuf, des prêts pour l’achat, la construction ou l’expansion de prêts commerciaux de clinique ou d’hôpital pour le besoin en fonds de roulement de la clinique et de l’hôpital ainsi que des prêts personnels pour tous leurs autres besoins.

« Nous avons conçu une carte de crédit professionnelle et une carte de débit Expressions pour leurs dépenses professionnelles et personnelles respectivement. De plus, nous offrons des services à valeur ajoutée, qui sont les premiers dans l’industrie. Nous pensons que cette proposition holistique spécialement organisée aide les médecins de notre pays à répondre à leurs besoins bancaires personnels et professionnels », a-t-il ajouté.

