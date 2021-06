ICICI Bank offre une facilité instantanée pour les envois de fonds transfrontaliers entrants

La plate-forme fournit un suivi de bout en bout des paiements, de l’initiation jusqu’à l’exécution via une mise à jour automatisée instantanée de l’état.

ICICI Bank a annoncé aujourd’hui qu’elle s’est associée à SWIFT pour offrir une facilité qui aide les banques partenaires à l’étranger à envoyer des versements instantanés au nom de leurs clients au bénéficiaire en Inde. Le bénéficiaire obtiendra le crédit sur le compte bancaire instantanément. Par conséquent, à l’échelle mondiale, ICICI Bank offrira la facilité, appelée « SWIFT gpi Instant », pour les paiements entrants transfrontaliers.

Ce service offrira des travaux de crédit instantanés en connectant « SWIFT gpi », les rails transfrontaliers avec une infrastructure de paiements nationaux en temps réel. ICICI Bank a permis à ses systèmes de traiter le message de paiement provenant de « SWIFT gpi Instant » et de le remettre instantanément à n’importe quelle banque (qui est autorisée à recevoir des versements étrangers via IMPS) compte en Inde à l’aide de la plate-forme IMPS (solution de paiement immédiat). Selon la banque, cette solution rend les envois de fonds personnels transfrontaliers jusqu’à Rs 2 lakh entrant en Inde, transparents, fiables et instantanés, réduisant ainsi considérablement le délai d’exécution par rapport à la pratique de l’industrie d’au moins quelques heures.

Sriram H. Iyer, responsable du groupe bancaire international, ICICI Bank, déclare : « L’Inde est le plus grand destinataire des envois de fonds transfrontaliers, selon les données de la Banque mondiale, et ICICI Bank a été un acteur dominant dans les envois de fonds entrants vers l’Inde. Cette intégration avec la plate-forme SWIFT apporte la commodité des envois de fonds transfrontaliers presque instantanés et transparents.

Il ajoute en outre : « Le message de versement reçu reçu par ICICI Bank sur ‘Swift gpi Instant’ est traité instantanément, peut être suivi de bout en bout et l’expéditeur obtient une clarté totale sur la réception des fonds par le bénéficiaire. »

Principaux avantages de « SWIFT gpi Instant » ;

Transfert instantané : les versements personnels jusqu’à Rs 2 lakh envoyés via « SWIFT gpi Instant » sont traités instantanément et crédités sur le compte du bénéficiaire détenu auprès de toute banque habilitée à recevoir des versements étrangers via IMPS en Inde, via le réseau IMPS. Le service est disponible 24X7 et 365 joursTransparence sur les frais : Le détail des frais prélevés par les banques intermédiaires est mis à jour sur la plateforme « SWIFT gpi » ; il donne à l’expéditeur une clarté totale sur les frais. Mise à jour immédiate sur l’état des transferts : la plate-forme « SWIFT gpi » fournit un suivi de bout en bout des paiements, de l’initiation à l’exécution grâce à une mise à jour automatisée instantanée de l’état.

Pour envoyer des virements instantanés en Inde, les non-résidents peuvent visiter leur banque à l’étranger et lancer une transaction de virement via « SWIFT gpi Instant ». Il sera à son tour exécuté par ICICI Bank en Inde pour envoyer de l’argent instantanément au bénéficiaire.

