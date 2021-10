ICICI Bank recherche des acheteurs pour une exposition de Rs 338 crore à Soma Infrastructure

Dans une ordonnance datée du 20 septembre, la chambre ‘B’ de Hyderabad du tribunal d’appel de l’impôt sur le revenu avait déclaré que Soma Infrastructure était une filiale de Soma Enterprise.

La banque ICICI a sollicité lundi des manifestations d’intérêt (EoI) de la part des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) pour son exposition de 338 crores de roupies à Soma Infrastructure. L’actif est offert au comptant. Soma Infrastructure est une société basée à Hyderabad qui doit à ICICI Bank plus de 149 crores de roupies en principal et 189 crores de roupies en intérêts courus et autres frais.

Dans une ordonnance datée du 20 septembre, la chambre ‘B’ de Hyderabad du tribunal d’appel de l’impôt sur le revenu avait déclaré que Soma Infrastructure était une filiale de Soma Enterprise. « … il est clair que l’évalué est une filiale et que l’évalué a détourné les fonds sanctionnés par ICICI Bank vers les filiales démissionnaires, à savoir Beta Infratech P. Ltd. et Soma Jabalpur Rewa Tollway Pvt. Ltd. (SPV) », a observé le tribunal dans l’ordonnance.

Le tribunal a en outre déclaré que Soma Infrastructure est une société constituée et active dans la fourniture de services de conseil à sa société mère et n’a aucun autre lien commercial avec les autres filiales dégressives de Soma Enterprise, sauf préoccupation connexe. « L’évalué a été utilisé par la société mère pour obtenir les fonds de la banque après avoir donné la garantie bancaire requise. « Les fonds ont été utilisés par les sociétés démissionnaires et nous remarquons que la personne évaluée a avancé à M/s Beta Infratech en tant que prêt non garanti à long terme », indique l’ordonnance. Les fonds ont été utilisés dans l’entreprise dans le but d’effectuer des paiements pour les immobilisations et les travaux d’immobilisations en cours. Dans le même temps, Soma Jabalpur Rewa Tollway a reçu le prêt de Soma Infrastructure et l’a transféré à la société holding, a indiqué le tribunal d’appel.

En février de cette année, les prêteurs de la société mère Soma Enterprise, dirigée par la State Bank of India, avaient également lancé le processus de vente de leurs prêts. Les prêts à cette société s’élevaient à 2 099 crores de Rs au 31 mars 2020, tandis que les investissements dans celle-ci s’élevaient à 1 345 crores de Rs.

