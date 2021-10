ICICI Bank, SBI, Infosys parmi 170 actions pour atteindre un sommet de 52 semaines sur l’ESB ; Voda-Idea, toppers de volume Tata Power

BSE Sensex et NSE Nifty 50 étaient sous le contrôle ferme des ours mercredi. (Photo : REUTERS)

BSE Sensex et NSE Nifty 50 étaient sous le contrôle ferme des ours mercredi, témoignant d’une volatilité accrue. Le S&P BSE Sensex a perdu plus de 450 points ou 0,70% pour s’échanger juste au-dessus de 61 200, tandis que le NSE Nifty 50 a plongé de plus de 0,80% pour abandonner 18 300. Malgré le sentiment baissier du marché, ICICI Bank, State Bank of India, Infosys et Tech Mahindra ont atteint leurs valeurs respectives les plus élevées sur 52 semaines à la Bourse de Bombay (BSE). Parmi ceux-ci, seul le SBI a réussi à conserver ses gains à quelques minutes de la cloche de clôture, tandis que d’autres ont glissé et sont passés dans le rouge. D’un autre côté, un total de 57 titres ont atteint leurs sommets de 52 semaines à la Bourse nationale.

Atteindre de nouveaux hauts et bas

Un total de 170 actions sur l’ESB a atteint son plus haut de 52 semaines mercredi dans un contexte de marché porteur. Outre les quatre constituants de Sensex, ces autres gagnants comprenaient Bata India, Larsen & Toubro Infotech, Trident, Shoppers Stop et Sonata Software. En revanche, seuls 25 titres cotés sur l’ESB ont atteint de nouveaux creux sur 52 semaines. Ceux-ci comprenaient les nouvelles sociétés cotées Krsnaa Diagnostics et Sansera Engineering, ainsi que Strides Pharmaceuticals, India Bright Steel, Sun Retail et Trescon.

Sur le NSE, un total de 57 actions ont atteint de nouveaux sommets de 52 semaines tandis que 14 ont atteint un nouveau plus bas de 52 semaines. Parmi les actions qui ont atteint de nouveaux sommets, citons Paras Defence and Space Technologies Limited, DB Realty, Arihant Foundations & Housing, State Bank of India, Larsen & Toubro Infotech, Oriental HotelsLimited, Tech Mahindra, Transport Corporation of India, CG Power et Industrial Solutions , et la Banque ICICI.

Les actions qui ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines comprenaient les titres nouvellement cotés Aditya Birla Sun Life AMC, Glenmark Life Sciences Limited, Sansera Engineering Limited, Strides Pharma Science et Supreme Engineering, entre autres.

Toppers de volume

Idée Vodafone était encore une fois témoin d’un volume d’échanges accru mercredi. Selon NSE, jusqu’à 36,75 crores d’actions de la société de télécommunications ont échangé la main sur NSE.

Puissance de tata se négociait à plat, le volume des transactions était le deuxième plus élevé sur NSE, avec 20,7 crores d’actions négociées sur la NSE à quelques minutes de la cloche de clôture.

Banque nationale du Pendjab enregistrait mercredi le troisième volume d’échanges le plus élevé sur NSE. Les données de NSE ont montré que 10,57 crores d’actions du prêteur ont échangé les mains à la Bourse nationale. Le PNB suivant était Oui Banque. Sur NSE, 8,42 crore d’actions de Yes Bank ont ​​été échangées mercredi.

Parmi les autres actions qui ont enregistré un volume de transactions élevé, citons Bharat Heavy Electricals, JP Power, Bank of Baroda, Tata Motors, National Aluminium et ITC.

