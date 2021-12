ICICI Bank, Vodafone Idea, Sun Pharma, Jubilant Industries parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Les marchés intérieurs devraient suivre les indices mondiaux jeudi et se déplacer vers le nord en fonction des résultats de la Fed américaine.

Les marchés intérieurs devraient suivre les indices mondiaux jeudi et se déplacer vers le nord en fonction des résultats de la Fed américaine. Pendant ce temps, sur les graphiques, Nifty 50 est proche des niveaux de support. « Pour la session à venir, le support initial sera vu vers 17170, soit 61,8% du récent mouvement haussier, suivi d’un support de la ligne de tendance autour de la fourchette 17100-17050. Si le marché parvient à afficher une reprise à partir des zones de support mentionnées, nous pourrions alors voir une couverture courte qui pourrait conduire les marchés à la hausse », a déclaré Ruchit Jain, stratège commercial, 5paisa.

Industries jubilatoires : La société a informé les bourses que la Commission for Air Quality Management a autorisé la société à redémarrer les opérations de fabrication dans son usine située à Sahibabad, dans l’Uttar Pradesh.

Banque ICICI: La banque de réserve de l’Inde a imposé une amende au prêteur privé. RBI a déclaré hier qu’elle avait imposé une amende de Rs 30 lakh à ICICI Bank pour non-respect de certaines instructions.

Banque nationale du Pendjab: La Reserve Bank of India Gas a imposé une amende de 1,8 crore de roupies au prêteur du secteur public pour infraction aux dispositions de la sous-section 2 de la section 19 de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire.

Réseau électrique: Le conseil d’administration de Power Grid Corporation of India, lors de sa réunion tenue mercredi, a approuvé le paiement d’un dividende intérimaire de 7 Rs par action d’une valeur nominale de 10 Rs chacun.

Sun Pharma: Le fabricant de médicaments a déclaré mercredi que l’une de ses filiales en propriété exclusive a reçu l’approbation finale de la FDA des États-Unis pour sa demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) pour le liposome générique d’amphotéricine B pour injection, flacon à dose unique de 50 mg/fiole.

Idée Vodafone : La société de télécommunications en difficulté a déclaré avoir reconduit Krishnan Ramachandran et Suresh Vaswani en tant qu’administrateur indépendant de la société, pour un second mandat de 3 ans chacun.

