ICICI Bank, Yes Bank, Zomato, Shriram Group et les entreprises automobiles parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Les actions automobiles seront au centre de l’attention aujourd’hui alors que les constructeurs automobiles publieront leurs chiffres de vente pour le mois de novembre.

Une tentative de courte durée des taureaux pour reprendre le contrôle de Dalal Street a été annulée mercredi alors que les principaux indices ont abandonné les gains intrajournaliers pour clôturer avec des pertes. Sur les graphiques, une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une longue ombre supérieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « L’affichage d’un manque de force lors d’un rebond haussier pourrait laisser présager une possibilité d’une nouvelle faiblesse jusqu’à 16700 niveaux au cours des prochaines sessions. L’objectif à la baisse immédiat pourrait être d’environ 16 500 à 16 300 niveaux et cela devrait être atteint dans les 1 à 2 prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Actions à surveiller :

Groupe Shriram: La major des services financiers basée à Chennai a annoncé la formation d’un conseil d’administration pour conduire la vision et la stratégie à long terme du groupe. La promotion du groupe Shriram a déjà été transférée au Shriram Ownership Trust (SOT) qui détient participation dans Shriram Capital qui, à son tour, est la société holding des autres activités du groupe.

Zomato : L’entreprise de livraison de nourriture a annoncé le lancement de Zomato Wings, une nouvelle plateforme qui réunira investisseurs et restaurateurs.

Oui Banque: Dans une victoire majeure pour le prêteur Yes Bank, la Cour suprême de l’Inde a suspendu mardi l’ordonnance de la police de l’Uttar Pradesh qui ordonnait le gel des droits de vote de la banque dans la participation de Dish TV India, propriété du groupe Essel.

Allez à la mode : Go Fashion (Inde) a fait une entrée remarquée en bourse mardi, rassemblant 90% à l’ouverture. L’action a terminé la journée en baisse par rapport au prix d’inscription mais toujours au-dessus du prix d’introduction en bourse.

Banque ICICI : ICICI Ventures, une branche d’actifs alternatifs d’ICICI Bank, a fait une sortie partielle de Go Fashion India après son introduction réussie en bourse mardi. La société de gestion d’actifs de la banque avait investi Rs 100 crore pour une participation de 13,5% dans Go Fashion.

Services financiers Edelweiss : La société de services financiers a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter de 500 crores de roupies par le biais d’une émission publique de débentures non convertibles rachetables sécurisées (NCD). La taille de base du problème est de Rs 200 crore avec une option permettant de conserver un surabonnement jusqu’à Rs 300 crore.

Nouveaux stocks F&O : NSE a déclaré que les contrats à terme et les options sur sept titres supplémentaires seraient disponibles à la négociation à partir du 31 décembre. Il s’agit notamment de Balrampur Chini Mills Limited, Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals, Hindustan Copper Limited, NBCC (Inde), Rain Industries Limited, Supreme Industries, et Tata Communications Limited.

