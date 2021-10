ICICI Lombard lance BeFit, offre une combinaison OPD sans numéraire et bien-être aux assurés

Tous les avantages liés aux soins de santé préventifs tels que les bilans de santé, les évaluations des risques pour la santé, les séances de conseil en diététique et nutrition et même le chat et le conseil en ligne sont disponibles pour tous les clients.

ICICI Lombard a introduit BeFit (desservi via son application ILTakeCare) qui offrira aux individus les avantages des services OPD, c’est-à-dire la consultation d’un médecin, les services de pharmacie et de diagnostic et les séances de physiothérapie sans numéraire.

La pandémie de COVID nous a incités à accorder plus d’attention aux soins de santé. Bien que l’on ait beaucoup parlé des problèmes liés à l’infrastructure médicale, la société affirme qu’il s’agit d’un domaine qui n’a pas reçu beaucoup d’attention en ce qui concerne les défis auxquels les gens sont confrontés en ce qui concerne les problèmes médicaux quotidiens. De plus, comme la pandémie l’a montré, beaucoup d’entre nous ont pris du retard par rapport à leur régime de remise en forme avec des installations faciles d’accès telles que des parcs, des pistes de jogging, des gymnases, des piscines, etc. devenant inaccessibles. Pour un pays où plus de 60% des dépenses sont payées directement pour les dépenses médicales régulières, selon les données de l’industrie, peu de choses ont été faites dans ce domaine.

La solution BeFit permet aux assurés de bénéficier d’une multitude de services de bien-être. Les experts disent que la bonne santé et l’immunité gagnent en importance, cette solution complète sera plus que jamais utile.

La solution BeFit offre aux assurés une couverture pour l’ensemble de leurs besoins OPD, sans numéraire. On peut se prévaloir d’une gamme de couvertures à travers des consultations physiques et virtuelles par des médecins généralistes, spécialistes et superspécialistes ainsi que des séances de physiothérapie. Prenant en charge les autres dépenses personnelles, l’offre BeFit couvre les dépenses liées aux services de pharmacie et de diagnostic ainsi que celles liées aux procédures mineures ne nécessitant pas d’hospitalisation.

L’avantage BeFit d’ICICI Lombard ainsi que la police d’assurance maladie standard fourniront au preneur d’assurance le soutien à 360 degrés dont il a besoin.

Sanjeev Mantri, directeur exécutif d’ICICI Lombard General Insurance, a déclaré : « La pandémie de COVID a fait comprendre aux consommateurs que l’assurance maladie ne se limite pas à une couverture uniquement pour les frais d’hospitalisation. Ce qui est tout aussi important, c’est d’avoir une solution qui encourage la pratique d’une bonne santé au quotidien. La solution BeFit répond à cette partie car elle fournit des solutions sans numéraire et sans contact aux clients qui souhaitent rester en forme et résoudre leurs problèmes médicaux à un stade naissant, sans avoir à atteindre le stade de l’hospitalisation.

Dans le cadre de la solution BeFit, le service de pharmacie propose un service express, c’est-à-dire des médicaments livrés à domicile en 60 minutes et des tests de laboratoire à domicile et en centre. Le produit propose également des consultations 24×7 (télé et virtuelles) par panel de médecins. Tous ces avantages liés aux soins de santé préventifs tels que les bilans de santé, les évaluations des risques pour la santé, les séances de conseils diététiques et nutritionnels et même le chat et le conseil en ligne sont disponibles pour tous les clients.

Mantri ajoute : « En un mot, la solution s’intègre parfaitement dans notre offre globale d’assurance maladie, offrant ainsi une solution de bout en bout à nos précieux clients.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.