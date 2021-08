ICICI Lombard lance un service d’assurance sur Telegram Messenger – Voici tout ce que vous devez savoir

Certains des différents services proposés sur les plateformes de messagerie incluent le suivi de l’état des réclamations, le téléchargement des polices actives, le renouvellement des couvertures d’assurance existantes, la modification des informations personnelles sur la police, etc.

ICICI Lombard a lancé des installations en libre-service sur Telegram via son chatbot alimenté par l’IA @ICICI_Lombard_Bot. Le chatbot Telegram offre aux clients des fonctionnalités pratiques telles que l’enregistrement d’un sinistre automobile, le suivi de l’état du sinistre, le renouvellement d’une police d’assurance, le téléchargement de documents de police, la modification des détails de la police, entre autres.

Au milieu de la tendance de la messagerie instantanée initiée par des plateformes comme WhatsApp, les consommateurs sont devenus accros à diverses plateformes. L’un de ces outils qui a gagné du terrain dans un passé récent est Telegram. Ces derniers mois, la plate-forme a gagné des millions de consommateurs, un sur quatre étant un Indien.

L’assureur a également ajouté une multitude de services à son répertoire d’installations existant sur la plate-forme WhatsApp. Avec les nouveaux services, les clients pourront obtenir une résolution instantanée des requêtes liées au statut de la réclamation, télécharger des documents pour toute réclamation initiée, initier une réclamation, etc. Par exemple, pour enregistrer une réclamation automobile, l’utilisateur doit simplement saisir l’immatriculation du véhicule le numéro, la date et l’heure de l’incident et le lieu.

Sanjeev Mantri, directeur exécutif d’ICICI Lombard, déclare : « La communication et le service client ont subi un changement important au cours des dernières années. La demande des consommateurs de la nouvelle ère d’aujourd’hui est la résolution instantanée et l’assistance sans contact. Le chatbot activé par l’IA introduit sur Telegram et l’ajout de nouveaux services sur WhatsApp est un pas dans cette direction. Nous pensons que ces étapes permettront à nos clients d’être plus autonomes et de leur garantir une expérience de premier ordre dans leur parcours d’assurance. »

Certains des divers services offerts sur les plates-formes de messagerie incluent le suivi de l’état des sinistres, le téléchargement des polices actives, le renouvellement des couvertures d’assurance existantes, la modification des informations personnelles sur la police, etc. Les clients peuvent même localiser la succursale ICICI Lombard la plus proche et les hôpitaux et garages affiliés en se basant sur lieu.

